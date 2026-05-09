Кейтлин Кларк об особых взаимоотношениях с Леброном Джеймсом: «Он понимает, какие пристальные взгляды обращены в мою сторону, и всегда поддерживает»
Кларк хорошо общается с Джеймсом.
Лидер женской «Индианы» Кейтлин Кларк рассказала об особых взаимоотношениях со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Леброн всегда поддерживает меня. Он понимает, под каким микроскопом я нахожусь и какие пристальные взгляды обращены в мою сторону. Он просто хочет быть рядом и помогать. Когда я получила травму в прошлом году, он связался со мной и спросил: «Могу ли я тебе чем-то помочь? Могу ли я с кем-нибудь тебя свести?»
Это просто человек, который пытается помочь тебе, пытается улучшить твою игру, помогает прогрессировать. И, думаю, именно так сейчас во многом и строятся наши отношения», – сказала Кларк.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Malika Andrews – ESPN
В первом матче сезона-2026 женской НБА Кейтлин Кларк довела до 1000 количество своих очков.
Для этого ей потребовалось 54 игры – лучший показатель среди разыгрывающих в истории лиги и 8-й среди всех игроков.
Она также первая по сочетанию 1000 очков, 250 подборов и 250 передач.