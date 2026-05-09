Энтони Эдвардс о большом количестве «драйв-н-киков»: «У них на паркете парень ростом 230, в «краске» он вездесущ»
Эдвардс прокомментировал сложности игры против Вембаньямы.
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, почему команда часто использовала «драйв-н-кики» в третьей игре против «Сан-Антонио».
«У них на площадке парень ростом 230 сантиметров [Виктор Вембаньяма]. Он забирает очень много пространства. Просто пытаемся найти способы, как доставить мяч открытому игроку у него за спиной, потому что в «краске» он вездесущ», – сказал Эдвардс.
«Вулвс» проиграли третий матч (108:115) и теперь уступают в серии (1-2). Эдвардс записал на свой счет 32 очка (12 из 26 с игры), 14 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Энтони Эдвардса
