  • НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
9-10 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

В раннем матче «Кливленд» впервые победил в серии против «Детройта».

«Лейкерс» и на домашней арене не смогли сократить отставание от «Оклахомы». 

«Детройт» ведет в серии – 2-1.

«Оклахома» ведет в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Если считать с регулярным сезоном, то 6 из 7 игр Окла выиграла 18+ очков, но ЛАЛоглоры и прочие Леброносексуалы будут ныть про судей, заговор Сильвера, торговца ШГА.

P. S. Сегодня Лейкерс бросили 25 штрафных против 10 Окловских, почему не выиграли сегодня тогда?
Вся ветка за Лейкерс, вообще не понимаю как можно симпатизировать окле если ты нейтральный болельщик, более противнлй команды не вспомню даже
Ответ AEZAKMI228
Да легко можно не болеть за Лейкерс. Мне не нравятся ни они, ни тем более Леброн. Который, на мой взгляд, куда более противный персонаж, чем вся Окла вместе взятая. Так что вылетом Лейкерс буду вполне доволен, а уж свипом так тем более.
Ответ AEZAKMI228
А что приятного в лал? Ривз мне никогда не нравился, тот же белый шей, только и флоппит. В отличии от шея ещё и дыра в защите, Лука меджик, но постоянное нытье судья. Леба велик и хорош, но тоже есть моментики. Эйтон тряпка, откровенные красавцы только леба, смарт, и хачимура. 3 игрока всего, три! У оклы как минимум 10 человек интересно и универсально играют, есть и понимание игры, и атака, и защита, и самое главное - нет глупых потерь в руки защитникам или в ауты, нет бросков, которые летят в метре мимо дужки, как у митчелла с мобли тем же. Поэтому удивитесь, но нейтральному болелу, любящему норм баскет игра оклы может быть интересна. Сегодня минька и сперс тоже классную игру выдали.
Не совсем понял некое высокомерие болельщиков Лал к болельщикам Оклы тут.

«Реально ли тут есть болельщики Оклы со времен Дюранта?»

«Вся ветка за Лейкерс, более противной команды не найти»

Мне кажется точно не болельщикам Лейкерс aka самой известной команды в баскетболе, затирать про глорихантерство. Это нормально, что у успешной команды появляются новые фанаты.
Давайте посмотрим правде в глаза!! Оклахому невозможно остановить! Как можно остановить команду, когда угроза в нападении исходит от абсолютно КАЖДОГО игрока !! Треха, средний , проход под кольцо, пик-н-ролл…просто каждый игрок ротации это умеет!!! Как против этого защищаться?
Вот скажите мне, кто блин такой Ай Дж Митчелл? Почему он просто на изи разрывает любого игрока ЛАЛ!?? Это просто пример…просто подставьте фамилию любого игрока ОКС будет тоже самое…
Ответ Kudim41
Да этот состав сильнейший просто в истории как будто. Читерство
Ответ risend
Только по глубине, возможно. Чисто по стартерам - пока еще нет. Как Чет и Даб зайдут в свой прайм (если травмы не помешают) - возможно будет, в течение 2-3 лет
Борода смог регенерировать на концовку и показать винтажного себя. Очень круто видеть его таким опять
Лейкерс опять "засудили" там,смотрю.) В 8 раз подряд .За Тандер играют одни флоперы,подлецы и крысята )Это принцип их селекционного отдела Прести дает установку : найди подлых и беспринципных руколомов ,занести всем судьям по бриллиантовому свистку ,подсыпать в пиво Мори беладонну,чтобы он отдал Маккейна за пару пиков.,
Кстати, «Тандер» лишь один раз начинали плей-офф с результатом 6-0. И, по иронии судьбы, та серия тогда прервалась в третьем матче против… Лейкерс (в Лос-Анджелесе). В итоге ЛАЛ выбыли из борьбы в пяти играх во втором раунде плей-офф в сезоне 2011-12. Тот плей-офф завершился поражением OKC в финале НБА от «Майами Хит» с Леброном (ну надо же, как много переплетений здесь).

Ну а сейчас уже победный стрик 7-0, да.

P. S. Всех болельщиков громовых - с победой 💪
Ответ sfrrrR
откуда у оклы болельщики? там никто не живет
1) Митчелл зарешал в сумме по матчу. 2) Штрус теневой герой-ролевик. 3) Харден в 4-ой четверти утер нос скептикам и критикам, включая меня. По-началу матча казалось, что Борода опять собраться играть по схеме "мало передач, много потерь", но в концовке забил ключевые броски.
А нам мвп в этом году объявят, а то уже середина второго раунда. Ждут когда Шей с Вембой сойдутся в финале запада? Или Шею сразу все награды в финале дадут?
Харден великий баскетболист !
НБА. Второй раунд плей-офф. 39 очков и 15 подборов Вембаньямы обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Миннесотой», 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» в третий раз обыграть «Филадельфию»
9 мая, 06:48
НБА. Второй раунд плей-офф. 31 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме», 25 очков и 10 передач Каннингема помогли «Детройту» разобраться с «Кливлендом»
8 мая, 07:00
«Оклахома» и «Нью-Йорк» – единственные команды, не потерявшие в результативности в этом плей-офф
14 минут назадФото
«Милуоки» активно рассматривает предложения по обмену Янниса Адетокумбо
57 минут назад
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 50 очков Пьера и Рейнольдса на двоих помогли УНИКСу обыграть «Зенит» в овертайме
сегодня, 17:21
НБА. Второй раунд плей-офф. «Кливленд» примет «Детройт», «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой» в четвертых матчах серий
сегодня, 17:07
Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»
сегодня, 16:58
Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»
сегодня, 16:49
Энтони Эдвардс стал шестым игроком, набравшим 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет
сегодня, 16:24
Стивен Эй Смит: «Если «Никс» продолжат так бросать из-за дуги, они выиграют титул»
сегодня, 15:50
Джален Рейнольдс – лучший «шестой» игрок Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:28Фото
Маркус Бингэм получил награду «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ
сегодня, 15:17Фото
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
38 минут назад
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
сегодня, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
сегодня, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
сегодня, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
сегодня, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
сегодня, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
сегодня, 10:23
«Милан» – главный претендент на лучшего бомбардира бельгийской лиги Данте Мэддокса
сегодня, 09:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» уступил «Галатасараю», 26 очков Эрика Стивенсона помогли «Манисе» обыграть «Тюрк Телеком» в овертайме и другие результаты
вчера, 21:37
