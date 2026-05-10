Женская НБА. «Индиана» уступила «Далласу», несмотря на 30 очков Митчелл, «Финикс» разгромил «Лас-Вегас» и другие результаты
«Индиана» Кейтлин Кларк уступила «Далласу» Пейдж Бекерс, «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон разгромно проиграл «Финиксу» Алиссы Томас.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Даллас – 104:107 (25:27, 26:33, 29:20, 24:27)
ИНДИАНА: Митчелл (30), Бостон (23), Кларк (20 + 5 подборов + 7 передач)
ДАЛЛАС: Огунбовале (22 + 5 передач), Бекерс (20), Симс (20), Шепард (13 + 9 подборов + 9 передач), Джеймс (10)
9 мая. 20.00
Лас-Вегас – Финикс – 66:99 (21:27, 14:29, 10:27, 21:16)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (19), Янг (12 + 6 подборов), Смит (11 + 6 подборов), Картер (10).
ФИНИКС: Томас (20 + 6 подборов + 9 передач), Ногич (19), Боннер (13 + 7 подборов), Мэк (10 + 15 подборов).
9 мая. 22.30
Миннесота – Атланта – 90:91 (24:12, 28:25, 19:26, 19:28)
МИННЕСОТА: Майлз (21 + 8 передач), Макбрайд (18), Уильямс (14 + 6 подборов + 5 передач), Косу (4 + 1 подбор + 1 перехват + 1 блок-шот).
АТЛАНТА: Грэй (24 + 8 подборов), Хиллмон (15 + 7 подборов), Ховард (15 + 6 подборов), Кэнада (12 + 6 передач), Риз (11 + 14 подборов).
10 мая. 3.00
Портленд – Чикаго – 83:98 (18:19, 19:31, 30:18, 16:30)
ПОРТЛЕНД: Лейте (18), Баркер (13), Карлтон (13), Густафсон (10).
ЧИКАГО: Кардосо (22 + 14 подборов), Диггинс (21 + 11 подборов + 7 передач), Джексон (19 + 7 подборов), Шелдон (13).
10 мая. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Женская НБА вовсю раскручивает противостояние Кларк против Бьюкерс + в командах четыре первых пика последних 4-х драфтов: Бостон и Кларк в Индиане, Бьюкерс и Фадд в Далласе.
К. Кларк + Келси Митчелл + Софи Каннингем + Хайнс-Аллен (ранее играла в Вашике и Миньке) + Алия Бостон
Бьюкерс + Огунбовале + Одиссей Симмс (играла в Индиане в конце прошлого сезона) + пара больших перешедших из Миннесоты Шепард (играла вместе с Огунбовале в колледже) + Алана Смит
На старте матча очень быстрая игра бей беги с неважнецкой защитой…
Во второй четверти команда подзавелись, пошел более плотный контакт, начались фолы…
На старте у Индианы лучше всех в атаке смотрелась К. Митчелл, а у Далласа в целом очень ровно вся команда играла, очень мотивирована была Симс, а Бьюкерс поначалу была не очень заметна, а Ази Фадд забила первую треху в профи – карьере...
Процент попаданий трех у Далласа аномально выше (10 из 16!!! против 4 из 8 у Индианы) и первая половина завершилась +9 в пользу гостей 51-60..
На старте 3-й у Кларк наконец-то залетели две трехи подряд, отрыв сократился, Индиана завелась. Кейтлин еще несколько раз удачно сыграв в атаке заводила стадион на поддержку и игра смотрелась отлично. Через 5 минут после старта 3-й четверти счет стал равным и дальше начались качели в счете, триллер до самого финального свистка.
Отличная игра, полностью оправдавшая статус матча дня, к просмотру категорически рекомендую!