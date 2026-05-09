ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли три матча.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 26-3, Мурсия – 22-8, Валенсия – 21-8, Барселона –21-9, Баскония – 20-9, Тенерифе – 17-12, Ховентуд – 17-11, Уникаха – 16-13, Бильбао – 16-13, Жирона – 13-17, Бреоган – 12-17, Манреса – 11-17, Форса Льейда – 10-19, Сарагоса – 9-21, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Гран-Канария – 9-21, Андорра – 8-21, Гранада – 6-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
