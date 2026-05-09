Энтони Эдвардс дернул Виктора Вембаньяму за майку, не давая убежать в быструю атаку

Эдвардс помешал Вембаньяме, дернув за майку.

В одном из моментов третьей игры против «Миннесоты» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заблокировал бросок защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса .

Началась быстрая атака «Сперс», но Эдвардс не дал Вембаньяме убежать, дернув его за майку, что вызвало недовольство центрового.

Судьи оставили этот эпизод без внимания.

Игра закончилась победой «Сан-Антонио » – 115:108 (2-1).