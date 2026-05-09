Энтони Эдвардс дернул Виктора Вембаньяму за майку, не давая убежать в быструю атаку

Эдвардс помешал Вембаньяме, дернув за майку.

В одном из моментов третьей игры против «Миннесоты» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заблокировал бросок защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса.

Началась быстрая атака «Сперс», но Эдвардс не дал Вембаньяме убежать, дернув его за майку, что вызвало недовольство центрового. 

Судьи оставили этот эпизод без внимания.

Игра закончилась победой «Сан-Антонио» – 115:108 (2-1).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Неспортивный фол.
Ответ Вадим flanec
Комментарий скрыт
Ответ Ононаоно
Вроде не в амфут играют. Должен был быть фол
Выиграть против такого судейства дорогого стоит.
Блин, когда уже на моей памяти судьи начнут относиться к Спурс не как к команде с маленького рынка. Медийная звезда есть, что еще надо
Ответ Ondrej
Комментарий скрыт
Ответ khak08
а что есть?
Муравей хотел поменяться майками с чужим !!!
Ответ кот 26
Муравью эта майка до колен будет :)
Ответ Вадим flanec
Реликвия из космоса !😂😂
Там и Гобер с рэндлом постоянно хватали за руки
