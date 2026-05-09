Энтони Эдвардс дернул Виктора Вембаньяму за майку, не давая убежать в быструю атаку
Эдвардс помешал Вембаньяме, дернув за майку.
В одном из моментов третьей игры против «Миннесоты» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заблокировал бросок защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса.
Началась быстрая атака «Сперс», но Эдвардс не дал Вембаньяме убежать, дернув его за майку, что вызвало недовольство центрового.
Судьи оставили этот эпизод без внимания.
Игра закончилась победой «Сан-Антонио» – 115:108 (2-1).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Блин, когда уже на моей памяти судьи начнут относиться к Спурс не как к команде с маленького рынка. Медийная звезда есть, что еще надо