«Жальгирис» близок к подписанию нового контракта с Маодо Ло

Ло продолжит играть за «Жальгирис».

По информации BasketNews, «Жальгирис» согласовывает последние детали нового соглашения с защитником Маодо Ло (33 года, 192 см).

Немец станет вторым иностранным игроком, которого «Жальгирис » оставит еще на один сезон. В апреле каунасский клуб подписал с американцем Дастином Слива продление контракта до 2028 года.

Кроме того, «Жальгирис» активно старается сохранить Сильвена Франсиско, в то время как Мозес Райт, как ожидается, перейдет в «Барселону».

В регулярном сезоне Евролиги Ло набирал в среднем 7,5 очка, 2,1 подбора и 2,6 передачи.