0

«Жальгирис» близок к подписанию нового контракта с Маодо Ло

Ло продолжит играть за «Жальгирис».

По информации BasketNews, «Жальгирис» согласовывает последние детали нового соглашения с защитником Маодо Ло (33 года, 192 см).

Немец станет вторым иностранным игроком, которого «Жальгирис» оставит еще на один сезон. В апреле каунасский клуб подписал с американцем Дастином Слива продление контракта до 2028 года.

Кроме того, «Жальгирис» активно старается сохранить Сильвена Франсиско, в то время как Мозес Райт, как ожидается, перейдет в «Барселону».

В регулярном сезоне Евролиги Ло набирал в среднем 7,5 очка, 2,1 подбора и 2,6 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
logoЕвролига
чемпионат Литвы
Маодо Ло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» победил «Жальгирис» в овертайме и прошел в полуфинал, 29+7+7 от Монтеро позволили «Валенсии» сравнять счет с «Панатинаикосом»
8 мая, 20:21
Ажуолас Тубелис помог «Жальгирису» продлить серию с «Фенербахче» и стал MVP 3-х матчей 1/4 плей-офф Евролиги
7 мая, 10:47Фото
Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода с поста гендиректора Евролиги
5 мая, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
17 минут назад
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
29 минут назад
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
30 минут назад
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
46 минут назад
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
49 минут назад
Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
сегодня, 06:13
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и помог «Тандер» всухую закрыть серию с «Лейкерс» (4-0)
сегодня, 06:08Видео
Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»
сегодня, 05:48
Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»
сегодня, 05:39
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 05:37
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем