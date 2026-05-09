Фанаты «Нью-Йорка» «захватили» домашнюю арену «Филадельфии», несмотря на призывы Джоэла Эмбиида
Болельщики «Никс» заполонили гостевую арену.
Третий матч серии «Филадельфии» и «Нью-Йорка» проходил на домашней арене «Сиксерс», но болельщики «Никс» заполнили почти все трибуны.
Под конец четвертой четверти, когда победа «Нью-Йорка» была уже предопределена, фанаты стоя аплодировали своей команде, в то время как болельщики «Сиксерс» покидали арену.
Перед началом серии звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид просил фанатов поддержать команду и не продавать билеты болельщикам соперников.
«Никс» выиграли матч (108:94) и ведут в серии 3-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
11 комментариев
и не только в этой лиге, во всех видах спорта местные фанаты считаются неадекватными... какая-то местная специфика...