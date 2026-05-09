Фанаты «Нью-Йорка» «захватили» домашнюю арену «Филадельфии», несмотря на призывы Джоэла Эмбиида

Болельщики «Никс» заполонили гостевую арену.

Третий матч серии «Филадельфии» и «Нью-Йорка» проходил на домашней арене «Сиксерс», но болельщики «Никс» заполнили почти все трибуны.

Под конец четвертой четверти, когда победа «Нью-Йорка» была уже предопределена, фанаты стоя аплодировали своей команде, в то время как болельщики «Сиксерс» покидали арену.

Перед началом серии звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид просил фанатов поддержать команду и не продавать билеты болельщикам соперников.

«Никс» выиграли матч (108:94) и ведут в серии 3-0.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
11 комментариев
фанаты 76 продажные убожества
И ведь фанаты Филы чаще остальных пинают своих же, как будто самая отвратная фан база в лиге
почему "как будто"?
и не только в этой лиге, во всех видах спорта местные фанаты считаются неадекватными... какая-то местная специфика...
Все логично. Именно в Филадельфии зародилась демократия. А где демократия, там и капитализм. Если я купил билет за 100 баксов, а могу продать за 1.000!? Все логично, а эта ваша любовь к клубу и т.д., просто бравада.
хотел чуть добавить Фила отдала за плохой пик Джареда Маккейна я вот смотрю как им скамейка дала за матч 12 очков за всех и как маккейн 18 очков, как сэмму прести удается обманывать команды, серьезная ошибка Мори) не болела Филы просто следил за маккейном думал после крестов посиотреть но парню не дали шанса , не считаю что макси звезда для чемпионской команды, в фантазии эджкомб маккейн как основа бэккорта смотрелась супер чисто мое мнение не являюсь истинной)
Примерно как Торпедо захватит арену в Ярославле послезавтра :)))
Странные какие-то у Филадельфии фанаты. Как на своих игроков создавать давление в качестве "самых привередливых фанатов лиги" - они тут как тут. А как стадион на полуфинал конференции заполнить или хотя бы до конца досидеть - тут их нет.
