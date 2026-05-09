  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма о плей-офф: «Я создан для этого, матчи с высокими ставками я люблю больше всего на свете»
20

Виктор Вембаньяма о плей-офф: «Я создан для этого, матчи с высокими ставками я люблю больше всего на свете»

Вембаньяма наслаждается плей-офф.

Звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметил, что получает большое удовольствие от матчей плей-офф.

«Я действительно ждал этого с тех пор, как попал в лигу – возможности переживать такие моменты, такие игры с высокими ставками… Это чувство, которое я испытываю перед матчами, этот жар в моем сердце, – они становятся еще сильнее и только нарастают по ходу игр. Я создан для этого, я люблю это больше всего на свете», – сказал центровой.

Вембаньяма проводит свой первый плей-офф в карьере, набирая в среднем 21,9 очка, 11,4 подбора и 5 блок-шотов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoНБА плей-офф
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чужой завоевывает планету!
Витёк конечно хорош, как только он садится у миньке вроде появляется шанс в игре, как только выходить наоборот шанса как будто и нет, реально делает разницу.
Стал меньше увлекаться, но сегодня всё же был момент, когда занесло. Долго держали преимущество, и при +8 бросил лютый кирпич чуть не от центра, с которого Минька и начала камбек. Благо что в конце концов справились, но были в шаге от клатча. При этом играл на 5 фолах почти всю 4-ю четверть.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма о повторении достижения легендарных центровых: «Мне пришлось использовать кое-что из того, чему меня научил Хаким»
9 мая, 06:58
Вембаньяма набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, повторив достижение Абдул-Джаббара, Оладжувона и О′Нила
9 мая, 05:21Видео
Вембаньяма не станет лицом НБА. Ведь никто не любит ботаников
7 мая, 15:20
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
6 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
14 минут назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
31 минуту назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
34 минуты назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем