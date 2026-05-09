Виктор Вембаньяма о плей-офф: «Я создан для этого, матчи с высокими ставками я люблю больше всего на свете»

Вембаньяма наслаждается плей-офф.

Звезда «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма отметил, что получает большое удовольствие от матчей плей-офф.

«Я действительно ждал этого с тех пор, как попал в лигу – возможности переживать такие моменты, такие игры с высокими ставками… Это чувство, которое я испытываю перед матчами, этот жар в моем сердце, – они становятся еще сильнее и только нарастают по ходу игр. Я создан для этого, я люблю это больше всего на свете», – сказал центровой.

Вембаньяма проводит свой первый плей-офф в карьере, набирая в среднем 21,9 очка, 11,4 подбора и 5 блок-шотов.