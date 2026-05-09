Виктор Вембаньяма о плей-офф: «Я создан для этого, матчи с высокими ставками я люблю больше всего на свете»
Вембаньяма наслаждается плей-офф.
Звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметил, что получает большое удовольствие от матчей плей-офф.
«Я действительно ждал этого с тех пор, как попал в лигу – возможности переживать такие моменты, такие игры с высокими ставками… Это чувство, которое я испытываю перед матчами, этот жар в моем сердце, – они становятся еще сильнее и только нарастают по ходу игр. Я создан для этого, я люблю это больше всего на свете», – сказал центровой.
Вембаньяма проводит свой первый плей-офф в карьере, набирая в среднем 21,9 очка, 11,4 подбора и 5 блок-шотов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чужой завоевывает планету!
Витёк конечно хорош, как только он садится у миньке вроде появляется шанс в игре, как только выходить наоборот шанса как будто и нет, реально делает разницу.
Стал меньше увлекаться, но сегодня всё же был момент, когда занесло. Долго держали преимущество, и при +8 бросил лютый кирпич чуть не от центра, с которого Минька и начала камбек. Благо что в конце концов справились, но были в шаге от клатча. При этом играл на 5 фолах почти всю 4-ю четверть.
Монстр
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем