Пол Джордж о 0-3 в серии: «Черт, надо выиграть матч»

Джордж о 0-3 в серии: «Черт, надо выиграть матч».

Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж поделился, какой посыл он хочет передать товарищам при 0-3 в серии с «Нью-Йорком ».

«Черт, надо выиграть матч», – кратко сформулировал Джордж.

В третьей игре «Сиксерс» уступили со счетом 94:108. Джордж отметился 15 очками (6 из 18 с игры), 5 подборами и 3 передачами.