Пол Джордж о 0-3 в серии: «Черт, надо выиграть матч»

Джордж о 0-3 в серии: «Черт, надо выиграть матч».
Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж поделился, какой посыл он хочет передать товарищам при 0-3 в серии с «Нью-Йорком».
«Черт, надо выиграть матч», – кратко сформулировал Джордж.
В третьей игре «Сиксерс» уступили со счетом 94:108. Джордж отметился 15 очками (6 из 18 с игры), 5 подборами и 3 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
13 комментариев
Ah shit, here we go again...
"Черт, надо выиграть матч" . Плейофф Пи, как всегда, лучше всех знает что нужно для победы.
Только сказать это надо было перед началом серии с Никс !!!
На самом деле нужно выиграть четыре🏀
Так далеко он ещё не заходил...
когда камон летсгоу уже занято :)
Если быть чуть точнее, 4 матча
Нет, игроки Филадельфии думают иначе, итак выше своего потолка прыгнули
6 из 18 как всегда
Так у него было вроде 6/7 или 6/8, а потом всё промазал!!!
После третьего поражения Полужорж Зоркий Глаз заметил, что надо выигрывать матчи
Джордж так хорошо начал третий матч, 15 очков в первой четверти. А потом баскетболиста подменили на подкастера.
Надо было хоть 1 бросок попасть из 10
