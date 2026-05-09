  • Финч о перепалке с арбитром Бразерсом: «Он сорвался. Абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны»
15

Финч прокомментировал перебранку с арбитром Бразерсом.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч поделился деталями конфликта, который возник между ним и судьей Тони Бразерсом походу третьей игры против «Сан-Антонио».

«Я попросил тайм-аут, и мне дали его на три секунды позже. А мне нужен был этот тайм-аут, я сказал: «Верните мне мои три секунды». Потому что Бразерс точно слышал меня, посмотрел в мою сторону, проигнорировал, продолжил игру, и это чуть не привело к нашей потере.

А потом он сорвался. Я подошел спросить: «Откуда будет вводиться мяч?» – и он наорал на меня за это. Это абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны», – сказал Финч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Криса Финча
logoМиннесота
logoКрис Финч
logoСан-Антонио
Тони Бразерс
судьи
logoНБА
logoНБА плей-офф
Да Бразерс просто офигел. Бригада всю игру крышевала грязь Миннесоты на мяче у САС, а Финчу всё мало. Руки Макдэниелса, Рэндла и Эдвардса всё время в виде шлагбаумов расставлены в стороны, контакт с дриблёром постоянный, зацепы, задержки руками игрока на мяче в каждой атаке. Ср. с защитой Шампеня или Харпера, которые отступают от дриблёра назад, оставаясь между ним и кольцом.
Ответ ivan petrov
Так и есть
Ответ ivan petrov
Были спорные свистки в обе стороны. В пользу Миннесоты больше, как казалось, но тут я не объективен )

Да и если пройдем, с ОКС будет больше поводов возмутиться )
Поливать матом каждую игру судей это профессионально? Финч тут лучше бы промолачал
Оштрафуют Финча минимум на 25 тысяч баксов. Бразерсу ничего не будет, потому что арбитр и помому что нужного цвета кожа))
Но если честно, прошло не так много времени, а этот братишка уже где можно только засветился, ужасная работа судьи. Первый матч между Кавс и Торонто невозможно было смотреть из-за постоянных нелепых свистков этого персонажа
Ответ Dmitry Singular
А судей с другим цветом кожи как притесняют?
Ответ norg
Фостера притесняют игроки)))) Особенно Крис Пол)
