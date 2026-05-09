Финч о перепалке с арбитром Бразерсом: «Он сорвался. Абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны»

Финч прокомментировал перебранку с арбитром Бразерсом.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч поделился деталями конфликта, который возник между ним и судьей Тони Бразерсом походу третьей игры против «Сан-Антонио ».

«Я попросил тайм-аут, и мне дали его на три секунды позже. А мне нужен был этот тайм-аут, я сказал: «Верните мне мои три секунды». Потому что Бразерс точно слышал меня, посмотрел в мою сторону, проигнорировал, продолжил игру, и это чуть не привело к нашей потере.

А потом он сорвался. Я подошел спросить: «Откуда будет вводиться мяч?» – и он наорал на меня за это. Это абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны», – сказал Финч.