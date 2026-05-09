Финч о перепалке с арбитром Бразерсом: «Он сорвался. Абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны»
Финч прокомментировал перебранку с арбитром Бразерсом.
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч поделился деталями конфликта, который возник между ним и судьей Тони Бразерсом походу третьей игры против «Сан-Антонио».
«Я попросил тайм-аут, и мне дали его на три секунды позже. А мне нужен был этот тайм-аут, я сказал: «Верните мне мои три секунды». Потому что Бразерс точно слышал меня, посмотрел в мою сторону, проигнорировал, продолжил игру, и это чуть не привело к нашей потере.
А потом он сорвался. Я подошел спросить: «Откуда будет вводиться мяч?» – и он наорал на меня за это. Это абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны», – сказал Финч.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Криса Финча
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и если пройдем, с ОКС будет больше поводов возмутиться )
Но если честно, прошло не так много времени, а этот братишка уже где можно только засветился, ужасная работа судьи. Первый матч между Кавс и Торонто невозможно было смотреть из-за постоянных нелепых свистков этого персонажа