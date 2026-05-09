Виктор Вембаньяма о повторении достижения легендарных центровых: «Мне пришлось использовать кое-что из того, чему меня научил Хаким»
Вембаньяма прокомментировал повторение достижения великих игроков.
Сегодня центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал четвертым в истории НБА, кому удалось набрать 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов в игре плей-офф. Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Хакиму Оладжувону и Шакилу О′Нилу.
После матча Вембаньяма отметил, что тренировки с Оладжувоном помогли ему сделать это.
«Приятно оказаться в одной компании с такими большими парнями. В четвертой четверти мне пришлось использовать кое-что из того, чему меня научил Хаким... В частности, этот бросок с отклонением после разворота через Руди», – сказал Вембаньяма.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Виктора Вембаньямы
6 комментариев
научиться одно, а не побояться применить в такой близкой игре с такими ставками.. браво, Вемби
Не зря Хаким деньги берет за свои мастер-классы !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Двухдневные)
Ему бы еще Скай хук у Карима научиться делать. Вот это он будет раздавать
Да тут и обычного хука с разворотом, как у Зубаца будет достаточно для летального оружия
Красиво получилось
