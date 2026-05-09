Виктор Вембаньяма о повторении достижения легендарных центровых: «Мне пришлось использовать кое-что из того, чему меня научил Хаким»

Вембаньяма прокомментировал повторение достижения великих игроков.

Сегодня центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал четвертым в истории НБА , кому удалось набрать 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов в игре плей-офф. Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Хакиму Оладжувону и Шакилу О′Нилу.

После матча Вембаньяма отметил, что тренировки с Оладжувоном помогли ему сделать это.

«Приятно оказаться в одной компании с такими большими парнями. В четвертой четверти мне пришлось использовать кое-что из того, чему меня научил Хаким... В частности, этот бросок с отклонением после разворота через Руди », – сказал Вембаньяма.