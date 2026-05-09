Митчелл Робинсон воткнул сверху через Джоэла Эмбиида

Робинсон забросил сверху через Эмбиида.

Центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон стал автором яркого момента третьей игры против «Филадельфии», забросив сверху через центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида .

Матч закончился победой «Никс» – 108:94 (3-0).

Робинсон принес своей команде 6 очков и 6 подборов. На счету Эмбиида 18 очков, 6 подборов и 5 передач.