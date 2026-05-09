Митчелл Робинсон воткнул сверху через Джоэла Эмбиида
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон стал автором яркого момента третьей игры против «Филадельфии», забросив сверху через центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Матч закончился победой «Никс» – 108:94 (3-0).
Робинсон принес своей команде 6 очков и 6 подборов. На счету Эмбиида 18 очков, 6 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
