Арбитр Тони Бразерс и тренер Крис Финч вступили в горячую перепалку

Финч и Бразерс вступли в перепалку.

В одном из моментов матча против «Сан-Антонио» главный тренер «Миннесоты» Крис Финч начал переговариваться с арбитром Тони Бразерсом.

Судья резко отреагировал на слова тренера, ассистентам пришлось оттеснять Бразерса от Финча.

Встреча команд закончилась поражением «Вулвс» – 108:115 (1-2).