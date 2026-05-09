Арбитр Тони Бразерс и тренер Крис Финч вступили в горячую перепалку
В одном из моментов матча против «Сан-Антонио» главный тренер «Миннесоты» Крис Финч начал переговариваться с арбитром Тони Бразерсом.
Судья резко отреагировал на слова тренера, ассистентам пришлось оттеснять Бразерса от Финча.
Встреча команд закончилась поражением «Вулвс» – 108:115 (1-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Если уж на то пошло претензии должны быть и Миннесоте как они сегодня себя вели
Судьям надо быть жощще, сразу технический выписывать если кто то барагозит, иначе игра превращается в балаган, игроки и тренеры уже перешли все границы, перестали видеть свои ошибки и по любому поводу апеллируют к судьям, используя их как "громоотвод".
Лол, куда жощще, эти слепые и так всю власть в НБА забрали
