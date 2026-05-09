«Меня она тоже называет папочкой». Егор Дёмин отреагировал на шутку про изменения в своей внешности
Дёмину понравилась шутка фаната.
Один из пользователей соцсетей выложил с пост с фотографиями защитника «Бруклина» Егора Дёмина: одной из начала сезона и одной свежей.
Фанат пошутил над изменениями, которые произошли с баскетболистом за это время.
«Егор Дёмин превратился из «Я доставлю ее домой к 9, сэр» в «Меня она тоже называет папочкой», – подписал фотографии болельщик.
Сам защитник отреагировал на пост с помощью эмодзи: «😭🤣».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Егора Дёмина
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Это место меняет людей. Раньше я был белым"
Залукмаксился
Я б даже не узнал Егора на второй фотке. ОбНБАшился) Ну понятно, чтоб партнеры уважали, нельзя выглядеть первокурсником-девственником.
Я б даже не узнал Егора на второй фотке. ОбНБАшился) Ну понятно, чтоб партнеры уважали, нельзя выглядеть первокурсником-девственником.
Под Портера косит.)
Под Портера косит.)
Главное чтоб на подкасты к нему не ходил)
Вот что деньги делают с человеком
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем