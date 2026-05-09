«Меня она тоже называет папочкой». Егор Дёмин отреагировал на шутку про изменения в своей внешности

Дёмину понравилась шутка фаната.

Один из пользователей соцсетей выложил с пост с фотографиями защитника «Бруклина » Егора Дёмина : одной из начала сезона и одной свежей.

Фанат пошутил над изменениями, которые произошли с баскетболистом за это время.

«Егор Дёмин превратился из «Я доставлю ее домой к 9, сэр» в «Меня она тоже называет папочкой», – подписал фотографии болельщик.

Сам защитник отреагировал на пост с помощью эмодзи: «😭🤣».