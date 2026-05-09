Джоэл Эмбиид о судействе: «Никс» исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо»

Эмбиид затронул тему судейства в третьей игре с «Никс».

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид посетовал на обилие штрафных бросков, которые «Никс» получили в третьей игре серии.

«Они исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Мы не та команда, которая много бросает из-за дуги. Мы атакуем, идем в проход. Не знаю, что тут сказать.

Видимо, когда «Нью-Йорк » выигрывает – это хорошо. Так что нам просто нужно не фолить, я полагаю. И быть достаточно умными, чтобы не ставить себя в положение, когда они смогут этим воспользоваться», – сказал центровой.

«Сиксерс» проиграли третий матч (94:108, 0-3), забросив 13 из 16 штрафных против 23 из 32 у соперника.

Эмбиид отметился 18 очками (7 из 17 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 6 подборами и 5 передачами.