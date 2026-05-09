  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джоэл Эмбиид о судействе: «Никс» исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо»
7

Джоэл Эмбиид о судействе: «Никс» исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо»

Эмбиид затронул тему судейства в третьей игре с «Никс».

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид посетовал на обилие штрафных бросков, которые «Никс» получили в третьей игре серии.

«Они исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Мы не та команда, которая много бросает из-за дуги. Мы атакуем, идем в проход. Не знаю, что тут сказать.

Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо. Так что нам просто нужно не фолить, я полагаю. И быть достаточно умными, чтобы не ставить себя в положение, когда они смогут этим воспользоваться», – сказал центровой.

«Сиксерс» проиграли третий матч (94:108, 0-3), забросив 13 из 16 штрафных против 23 из 32 у соперника. 

Эмбиид отметился 18 очками (7 из 17 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 6 подборами и 5 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
logoФиладельфия
logoНью-Йорк
logoНБА плей-офф
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эмбиид жалуется на судейство - это примерно то же, если бы пчёлы жаловались на мёд
Бостон жаловался на судейство с Филой.
Фила жалуется на судейство с Никс.
По логике, дальше Никс должны будут жаловаться на судейство с Детройтом.
Ответ Jazzzz
Бостон жаловался на судейство с Филой. Фила жалуется на судейство с Никс. По логике, дальше Никс должны будут жаловаться на судейство с Детройтом.
А Детройт - на судейство с ОКС? Не, не может быть)
Ответ banderos
А Детройт - на судейство с ОКС? Не, не может быть)
Да уж, хлипкая теория)
А разве не в этом была тактика, например, в 3-й четверти, когда вы Митча отправляли к точке?
Робинсон пробивал 8 раз. 2 с чистым фолом этого несчастного и ещё 6 по вашей же прихоти, специально. То есть, вас это устраивало. Без Митча 24 против 16 - ну, есть разница, но уже не такая слезливая, особенно учитывая, что ещё пара фолов была буквально во спасение от очевидно забитых. В следующей игре можно хватать Робинсона с первой до последней минуты и потом рыдать, что Никс пробили 70 штрафных.

Эмбиид при своих ~130 кг летает от дуновения ветра, регулярно пытается убить кого-то на площадке (опять пытался вывести из игры Робинсона, сам повалил Таунса ещё и в падении сгруппировал колени специально так, чтобы нанести максимальный урон, ещё и фол на себе за это получил), даже если мяч у него в руках (фол на Лэндри - это зачем было вообще?), а истеричка Нёрс бегает за судьёй даже во владениях, где Брансон забивает с метра дальше дуги, когда никого рядом не стоит.

И выталкивание своих игроков на оппонентов тоже, наверное, Нью-Йорк делал.

КАТ опять провёл почти всю игру на лавке с 4 фолами, 2 из которых должны были уходить Филе.

Но хорошо, что Нью-Йорк побеждает, очень хорошо, может наконец выкинут Нёрса, выкинут Мори, выкинут Эмбиида и начнут строить что-то крутое.
Потому что Фила с их талантами на паркете занимается только грязью и в баскетбол играет плохо.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
А разве не в этом была тактика, например, в 3-й четверти, когда вы Митча отправляли к точке? Робинсон пробивал 8 раз. 2 с чистым фолом этого несчастного и ещё 6 по вашей же прихоти, специально. То есть, вас это устраивало. Без Митча 24 против 16 - ну, есть разница, но уже не такая слезливая, особенно учитывая, что ещё пара фолов была буквально во спасение от очевидно забитых. В следующей игре можно хватать Робинсона с первой до последней минуты и потом рыдать, что Никс пробили 70 штрафных. Эмбиид при своих ~130 кг летает от дуновения ветра, регулярно пытается убить кого-то на площадке (опять пытался вывести из игры Робинсона, сам повалил Таунса ещё и в падении сгруппировал колени специально так, чтобы нанести максимальный урон, ещё и фол на себе за это получил), даже если мяч у него в руках (фол на Лэндри - это зачем было вообще?), а истеричка Нёрс бегает за судьёй даже во владениях, где Брансон забивает с метра дальше дуги, когда никого рядом не стоит. И выталкивание своих игроков на оппонентов тоже, наверное, Нью-Йорк делал. КАТ опять провёл почти всю игру на лавке с 4 фолами, 2 из которых должны были уходить Филе. Но хорошо, что Нью-Йорк побеждает, очень хорошо, может наконец выкинут Нёрса, выкинут Мори, выкинут Эмбиида и начнут строить что-то крутое. Потому что Фила с их талантами на паркете занимается только грязью и в баскетбол играет плохо.
эмбид распсиховался еще в первой четверти, зря ему судьи технарь не выписали. Бедняга не привык к тому, что ему не дает штрафные за все эти падения и раскинутые в сторону руки при проходах/бросках.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон набрал 33 очка и помог «Нью-Йорку» довести преимущество в серии с «Филадельфией» до 3-0
9 мая, 04:42Видео
Пол Джордж о серии с «Никс»: «Понимаем, что обязаны вырывать победу на домашней площадке»
8 мая, 08:16
Майк Браун: «Сиксерс» просто уничтожают нас со штрафной линии, надо что-то с этим делать»
7 мая, 06:05
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
5 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
13 минут назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
30 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
33 минуты назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем