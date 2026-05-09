Джоэл Эмбиид о судействе: «Никс» исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо»
Эмбиид затронул тему судейства в третьей игре с «Никс».
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид посетовал на обилие штрафных бросков, которые «Никс» получили в третьей игре серии.
«Они исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Мы не та команда, которая много бросает из-за дуги. Мы атакуем, идем в проход. Не знаю, что тут сказать.
Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо. Так что нам просто нужно не фолить, я полагаю. И быть достаточно умными, чтобы не ставить себя в положение, когда они смогут этим воспользоваться», – сказал центровой.
«Сиксерс» проиграли третий матч (94:108, 0-3), забросив 13 из 16 штрафных против 23 из 32 у соперника.
Эмбиид отметился 18 очками (7 из 17 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 6 подборами и 5 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
Фила жалуется на судейство с Никс.
По логике, дальше Никс должны будут жаловаться на судейство с Детройтом.
Робинсон пробивал 8 раз. 2 с чистым фолом этого несчастного и ещё 6 по вашей же прихоти, специально. То есть, вас это устраивало. Без Митча 24 против 16 - ну, есть разница, но уже не такая слезливая, особенно учитывая, что ещё пара фолов была буквально во спасение от очевидно забитых. В следующей игре можно хватать Робинсона с первой до последней минуты и потом рыдать, что Никс пробили 70 штрафных.
Эмбиид при своих ~130 кг летает от дуновения ветра, регулярно пытается убить кого-то на площадке (опять пытался вывести из игры Робинсона, сам повалил Таунса ещё и в падении сгруппировал колени специально так, чтобы нанести максимальный урон, ещё и фол на себе за это получил), даже если мяч у него в руках (фол на Лэндри - это зачем было вообще?), а истеричка Нёрс бегает за судьёй даже во владениях, где Брансон забивает с метра дальше дуги, когда никого рядом не стоит.
И выталкивание своих игроков на оппонентов тоже, наверное, Нью-Йорк делал.
КАТ опять провёл почти всю игру на лавке с 4 фолами, 2 из которых должны были уходить Филе.
Но хорошо, что Нью-Йорк побеждает, очень хорошо, может наконец выкинут Нёрса, выкинут Мори, выкинут Эмбиида и начнут строить что-то крутое.
Потому что Фила с их талантами на паркете занимается только грязью и в баскетбол играет плохо.