Вембаньяма набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, повторив достижение Абдул-Джаббара, Оладжувона и О′Нила
Вембаньяма повторил достижение легендарных игроков.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обеспечил своей команде победу над «Миннесотой» в третьей игре серии.
22-летний центровой набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, попав 13 из 18 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 10 из 12 штрафных за 37 минут на паркете.
Вембаньяма стал четвертым в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара (2х), Хакима Оладжувона (3х) и Шакила О′Нила (3х), кто оформил 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов в игре плей-офф. Среди этой четверки только французскому центровому удалось сделать это, реализовав 70+% бросков с игры.
«Сперс» обыграли «Вулвс» (115:108) и вышли вперед в серии (2-1).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Инопланетный монстр
а ведь он еще добавлять будет с каждым годом. Даже страшно за интригу в по в будущих сезонах.
ОКС надолго, не переживай )
Их платежка говорит что нет!! Уже в след году с ней проблемы, а владелец жмот!
Вемба, как и звёзды прошлого, по максиму использует свои габариты, выполняя работу большого и не гонясь за 10 ассистами ради вожделенного трипла.
Чистый "большой прошлого" с 3 из 5 трешек.
так он этим и уникум. Доминирует под кольцом и трехи шмаляет
Пока что в соло тащит на двух сторонах, надо бы поберечь его ибо рядом и близко никого из команды нет.
молодец пацан не боится брать на себя решающие броски
Ну с таким французом сложно, да. Не повезло, что именно сегодня он выдал такое.
Учись чокер серб! А это он в защите не конус, а доминатор!
