Джейдена Макдэниэлса пришлось удерживать от Стефона Касла после того, как они обменялись толчками

Макдэниэлс и Касл начали стычку.

В одном из моментов третьего матча серии «Миннесота» – «Сан-Антонио» между защитником «Сперс» Стефоном Каслом и форвардом «Вулвс» Джейденом Макдэниэлсом возник конфликт.

Игроки обменялись толчками, после чего Макдэниэлса пришлось удерживать от Касла, не давая стычке разгореться.

Арбитры выписали обоим баскетболистам технические замечания.

Матч закончился победой «Сперс» – 115:108 (2-1). На счету Макдэниэлса 17 очков и 7 подборов, в активе Касла 13 очков и 12 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Что то Макдэниелс не такой разговорчивый, как в серии против Денвера
Ответ inqvizitor
Что то Макдэниелс не такой разговорчивый, как в серии против Денвера
Так в серии против Денвера они вели и говорил по делу, в серии против Сан Антонио уже 2-1, они проигрывают, что он должен говорить?
Вовремя обмен пощечинами предотвратили...
Авдия тоже когда понял, что его держат раздухарился на Касла мамкин гангстер, но Мак конечно уже авторитетный стал чел за одну серию)
