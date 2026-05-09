Джейдена Макдэниэлса пришлось удерживать от Стефона Касла после того, как они обменялись толчками

Макдэниэлс и Касл начали стычку.

В одном из моментов третьего матча серии «Миннесота » – «Сан-Антонио » между защитником «Сперс» Стефоном Каслом и форвардом «Вулвс» Джейденом Макдэниэлсом возник конфликт.

Игроки обменялись толчками, после чего Макдэниэлса пришлось удерживать от Касла, не давая стычке разгореться.

Арбитры выписали обоим баскетболистам технические замечания.

Матч закончился победой «Сперс» – 115:108 (2-1). На счету Макдэниэлса 17 очков и 7 подборов, в активе Касла 13 очков и 12 передач.