Джейлен Брансон набрал 33 очка и помог «Нью-Йорку» довести преимущество в серии с «Филадельфией» до 3-0
33 очка Брансона помогли «Никс» обыграть «Сиксерс».
Звездный защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком третьего матча против «Филадельфии», набрав 33 очка.
За 38 минут на паркете защитник реализовал 11 из 22 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 8 из 9 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 9 передач.
Брансон (7) стал рекордсменом «Никс» по количеству игр плей-офф с 30+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами, превзойдя Уолта Фрэйзера (6).
«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в третий раз подряд (108:94, 3-0).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем