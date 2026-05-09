  • Женская НБА. 31+10 Стюарт обеспечили «Нью-Йорку» разгромную победу над «Коннектикутом», «Сиэтл» уступил «Голден Стэйт» в первый игровой день чемпионата
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Стартовал регулярный чемпионат сезона-2026 женской НБА.

«Нью-Йорка» разгромил «Коннектикут», «Голден Стэйт» разобрался с «Сиэтлом».

Нью-Йорк – Коннектикут – 106:75 (36:13, 30:24, 21:23, 19:15)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (31 + 10 подборов), Йоханнес (17 + 5 подборов), Лейни-Хэмильтон (12), Ванло (12 + 7 подборов + 11 передач).

КОННЕКТИКУТ: Миллер (16), Морроу (15 + 6 подборов), Грайнер (13 + 6 подборов).

9 мая. 2.30

Торонто – Вашингтон – 65:68 (13:17, 17:20, 17:14, 18:17)

ТОРОНТО: Мабри (27 + 7 подборов), Сайкс (14), Сабалли (8 + 6 подборов).

ВАШИНГТОН: Ситрон (26), Остин (18 + 11 подборов), Ириафен (12 + 16 подборов).

9 мая. 2.30

Сиэтл – Голден Стэйт – 80:91 (24:23, 17:26, 12:20, 27:22)

СИЭТЛ: Малонга (21 + 8 подборов), Кук (15 + 7 подборов), Мельбурн (13).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (20), Бертон (16  + 6 передач), Чен (14), Торнтон (13 + 8 подборов).

9 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
с утра может быть чего нибудь посмотрим...
Там скорее во второй день будут интересные матчи.
- в НЙ Ионеску и Сабали на травмах, а Фибих еще из Европы не вернулась;
- Коннектикут на чемоданах, молодежь вокруг столбообразной Грайнер будут весь сезон кружить;
- Торонто новички, но Бронделло тренер и Мебри с Сайкс опытные тетки очень;
- Сиетл полностью пересобрася, за новичками и вообще за молодежью интересно понаблюдать будет;
Вашик - одна сплошная молодежь фактически. Только Остин не пойми зачем оставленная больше 2-х сезонов в лиге числится;
ГСВ жутко оподливился с обменом на драфте, и репутационный провал возможно там куда больше чем собственно игровой, но неприятную ситуацию замолчать не получилось... Лейкоб похоже полез в управление клубом ГЛУБЖЕ, чем в мужской команде... :-)
смотрю НЙ - Конектикут...
вынос бездыханного индейского тела (уже фактически бывшие владельцы клуба Сан - племя Мохоган) с площадки.
из интересного:
из-за суръезных проблем с ростером (травмы, не доехавшие из Европы) у НЙ перед первым матчем было 7 игроков в ростере и им разрешили добрать 2-х игроков в состав на временные контракты.
одну барышню взяли местную, живет рядом со стадионов даже, а второй - Джули Ванлоо пришлось лететь 6 часов из Лос Анджелеаса и во время полета она изучала комбинации новой команды.
получилось очень недурно :-) 12 очков + 11 передач + 7 подборов. барышня очень опытная, 33 года, может и закрепиться в составе с такой игрой, по крайней мере точно лучше новичка Гриффин выглядит.
Стюарт выглядит словно праймовый Майкл против сборной жека.
Стюи главное не поломатся, пока как первый претендент на МВП выглядит снова.
Йоханес в своем репертуаре :-) пулялка с мягко говоря не стандартным движением ног при бросках, но она такое всю карьеру успешно исполняет и когда у нее летит - Карри позавидует :-)
нравится француженка Астье, 24 года, первый сезон в WNBA, дебют очень уверенный.
удивила количеством попыток китаянка Сюы - 6 раз бросила треху/ 2 попала. тоже классный игрок НЙ в ростер добавился похоже.
с определенного момента жду, когда сорвется на очередной технарь Грайтнер... :-)
очень странно, но барышням разрешают играть с сережками в ушах, какими-то булавками в бровях и буквально на лице, даже пластырем их не заклеивают... в таком контакте плотном как разрешено в лиге - мягко говоря удивительно. не берегут себя тетки, ни себя, ни соперниц... :-)
Коннектикут подобрал отчисленную из Чикаго красотку Ван Лит (подруга Сагса из Орландо), проблемы все те-же - слишком мелкая/проблема в защите + очень не стабильно бросает.
Но поскольку турнирной мотивации у клуба нет, возможно получив карт бланш и доверие тренера разыграется еще...
а по популярности - у нее подписчиков поболе чем у всей вместе взятой команды Сан будет :-)
Мне еще нравится австралийка Мельбурн, очень занозо-жопная маленькая, полезный боец для ротации любого клуба. В матче прыгнула за мячом и похоже потеряла кусок зуба в пылу борьбы, но ничего, подобрала осколок, отдала тренеру и продолжила играть как ни в чем не бывало… Выглядит как неформальный лидер клуба.
По остальным – будем поглядеть… Новый тренер Соня Раман таращится на судей забавно…
ГСВ как и в прошлом сезоне очень плотно играют в защите + добавили себе защитно - ориентированную Уильямс в старт (первую игру сыграла не очень удачно).
Лидер команды - Вероника Бартон в первом матче отыграла в целом неплохо, но и доставалось ей от соперниц больше всех.
А еще прям на старте блеснула старшая сестра игрока Шарлотт Ти Джея Салуна – Жанель Салун.
И китаянка Чен еще понравилась, она словно младшая сестра тренера валькирий выглядит на поляне :-)
Вашингтон Мистикс – Торонто Темпо – самый плотный матч первого дня, очень равная игра получилась, с кучей штрафных в концовке...
Дебют канадского клуба в WNBA.
Состав они собрали заметно сильнее чем их коллеги новички из Портленда, да и тренер Бронделло (2-х кратный чемпион в WNBA с Финиксом и НЙ) куда солиднее и опытнее, чем тренер новичок у Потленда.
Опытная пасующая сборной Бельгии Жули Алеманд – снайпер Марина Мебри – еще в прошлом сезоне игравшая за Вашик Бритни Сайкс – ветеран Фабенгле и младшая сестра Сабали Ньяра - более чем релевантная стартовая пятерка + неплохая скамейка. Могут и за плей-офф побороться при везении.
Самая молодая команда лиги Вашингтон, 6 новичков стартует в сезоне.
За ветерана 25-летняя Остин, которую пытались умыкнуть в межсезонье, но Вашик повторил предложение конкурента сохранив большую в составе.
32-х летняя австралийка Уилсон в лигу приехала токмо в этом году.
Лидеры команды играющие второй сезон в лиге (обе уже и на алл стар сыграли и в сборную приглашались) Соня Ситрон – штатный снайпер команды и мощный форвард Кики Ириафен, собравшая 16 подборов.
В старте выходит разыгрывающая Амур, выбранная вместе с Соней и Кики в прошлом сезоне под 6-м пиком, но пропустившая весь первый сезон из-за травмы – по первому матчу и предсезонке понравилась.
И еще один новичок 26 призыва Проспер, а на скамейке высоко пикнутая центр Лорен Бетс и куча талантливой молодежи, возможно часть ее уйдет в обменах на кого-то опытного в откровенно провисающую позицию тройки.
С некоторым изумлением наблюдаю второй сезон уже за смахивающим на Обаму тренером вашика, который очень часто во время бесед с подопечными как бы приобнимает их. Возможно, он из гендерно-одобряемых лигой граждан и ему можно, не в курсе, но смотрится странно…
