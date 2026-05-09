Женская НБА. 31+10 Стюарт обеспечили «Нью-Йорку» разгромную победу над «Коннектикутом», «Сиэтл» уступил «Голден Стэйт» в первый игровой день чемпионата
Стартовал регулярный чемпионат сезона-2026 женской НБА.
«Нью-Йорка» разгромил «Коннектикут», «Голден Стэйт» разобрался с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Коннектикут – 106:75 (36:13, 30:24, 21:23, 19:15)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (31 + 10 подборов), Йоханнес (17 + 5 подборов), Лейни-Хэмильтон (12), Ванло (12 + 7 подборов + 11 передач).
КОННЕКТИКУТ: Миллер (16), Морроу (15 + 6 подборов), Грайнер (13 + 6 подборов).
9 мая. 2.30
Торонто – Вашингтон – 65:68 (13:17, 17:20, 17:14, 18:17)
ТОРОНТО: Мабри (27 + 7 подборов), Сайкс (14), Сабалли (8 + 6 подборов).
ВАШИНГТОН: Ситрон (26), Остин (18 + 11 подборов), Ириафен (12 + 16 подборов).
9 мая. 2.30
Сиэтл – Голден Стэйт – 80:91 (24:23, 17:26, 12:20, 27:22)
СИЭТЛ: Малонга (21 + 8 подборов), Кук (15 + 7 подборов), Мельбурн (13).
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (20), Бертон (16 + 6 передач), Чен (14), Торнтон (13 + 8 подборов).
9 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Там скорее во второй день будут интересные матчи.
- в НЙ Ионеску и Сабали на травмах, а Фибих еще из Европы не вернулась;
- Коннектикут на чемоданах, молодежь вокруг столбообразной Грайнер будут весь сезон кружить;
- Торонто новички, но Бронделло тренер и Мебри с Сайкс опытные тетки очень;
- Сиетл полностью пересобрася, за новичками и вообще за молодежью интересно понаблюдать будет;
Вашик - одна сплошная молодежь фактически. Только Остин не пойми зачем оставленная больше 2-х сезонов в лиге числится;
ГСВ жутко оподливился с обменом на драфте, и репутационный провал возможно там куда больше чем собственно игровой, но неприятную ситуацию замолчать не получилось... Лейкоб похоже полез в управление клубом ГЛУБЖЕ, чем в мужской команде... :-)
вынос бездыханного индейского тела (уже фактически бывшие владельцы клуба Сан - племя Мохоган) с площадки.
из интересного:
из-за суръезных проблем с ростером (травмы, не доехавшие из Европы) у НЙ перед первым матчем было 7 игроков в ростере и им разрешили добрать 2-х игроков в состав на временные контракты.
одну барышню взяли местную, живет рядом со стадионов даже, а второй - Джули Ванлоо пришлось лететь 6 часов из Лос Анджелеаса и во время полета она изучала комбинации новой команды.
получилось очень недурно :-) 12 очков + 11 передач + 7 подборов. барышня очень опытная, 33 года, может и закрепиться в составе с такой игрой, по крайней мере точно лучше новичка Гриффин выглядит.
Стюи главное не поломатся, пока как первый претендент на МВП выглядит снова.
Йоханес в своем репертуаре :-) пулялка с мягко говоря не стандартным движением ног при бросках, но она такое всю карьеру успешно исполняет и когда у нее летит - Карри позавидует :-)
нравится француженка Астье, 24 года, первый сезон в WNBA, дебют очень уверенный.
удивила количеством попыток китаянка Сюы - 6 раз бросила треху/ 2 попала. тоже классный игрок НЙ в ростер добавился похоже.
с определенного момента жду, когда сорвется на очередной технарь Грайтнер... :-)
Но поскольку турнирной мотивации у клуба нет, возможно получив карт бланш и доверие тренера разыграется еще...
а по популярности - у нее подписчиков поболе чем у всей вместе взятой команды Сан будет :-)
По остальным – будем поглядеть… Новый тренер Соня Раман таращится на судей забавно…
ГСВ как и в прошлом сезоне очень плотно играют в защите + добавили себе защитно - ориентированную Уильямс в старт (первую игру сыграла не очень удачно).
Лидер команды - Вероника Бартон в первом матче отыграла в целом неплохо, но и доставалось ей от соперниц больше всех.
А еще прям на старте блеснула старшая сестра игрока Шарлотт Ти Джея Салуна – Жанель Салун.
И китаянка Чен еще понравилась, она словно младшая сестра тренера валькирий выглядит на поляне :-)
Дебют канадского клуба в WNBA.
Состав они собрали заметно сильнее чем их коллеги новички из Портленда, да и тренер Бронделло (2-х кратный чемпион в WNBA с Финиксом и НЙ) куда солиднее и опытнее, чем тренер новичок у Потленда.
Опытная пасующая сборной Бельгии Жули Алеманд – снайпер Марина Мебри – еще в прошлом сезоне игравшая за Вашик Бритни Сайкс – ветеран Фабенгле и младшая сестра Сабали Ньяра - более чем релевантная стартовая пятерка + неплохая скамейка. Могут и за плей-офф побороться при везении.
Самая молодая команда лиги Вашингтон, 6 новичков стартует в сезоне.
За ветерана 25-летняя Остин, которую пытались умыкнуть в межсезонье, но Вашик повторил предложение конкурента сохранив большую в составе.
32-х летняя австралийка Уилсон в лигу приехала токмо в этом году.
Лидеры команды играющие второй сезон в лиге (обе уже и на алл стар сыграли и в сборную приглашались) Соня Ситрон – штатный снайпер команды и мощный форвард Кики Ириафен, собравшая 16 подборов.
В старте выходит разыгрывающая Амур, выбранная вместе с Соней и Кики в прошлом сезоне под 6-м пиком, но пропустившая весь первый сезон из-за травмы – по первому матчу и предсезонке понравилась.
И еще один новичок 26 призыва Проспер, а на скамейке высоко пикнутая центр Лорен Бетс и куча талантливой молодежи, возможно часть ее уйдет в обменах на кого-то опытного в откровенно провисающую позицию тройки.
С некоторым изумлением наблюдаю второй сезон уже за смахивающим на Обаму тренером вашика, который очень часто во время бесед с подопечными как бы приобнимает их. Возможно, он из гендерно-одобряемых лигой граждан и ему можно, не в курсе, но смотрится странно…