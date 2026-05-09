НБА. Второй раунд плей-офф. 39 очков и 15 подборов Вембаньямы обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Миннесотой», 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» в третий раз обыграть «Филадельфию»

Сегодня прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия » не смогла открыть счет в серии в первом домашнем матче против «Нью-Йорка ». Лидер «Никс» Джейлен Брансон отметился 33 очками и 9 передачами (11 из 22 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 8 из 9 с линии).

«Миннесота » уступила «Сан-Антонио» на домашней площадке. Звездый центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов (13 из 18 с игры, 3 из 5 трехочковых, 10 из 12 штрафных).

«Нью-Йорк » ведет в серии – 3-0.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.