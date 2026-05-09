  НБА. Второй раунд плей-офф. 39 очков и 15 подборов Вембаньямы обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Миннесотой», 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» в третий раз обыграть «Филадельфию»
НБА. Второй раунд плей-офф. 39 очков и 15 подборов Вембаньямы обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Миннесотой», 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» в третий раз обыграть «Филадельфию»

Сегодня прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» не смогла открыть счет в серии в первом домашнем матче против «Нью-Йорка». Лидер «Никс» Джейлен Брансон отметился 33 очками и 9 передачами (11 из 22 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 8 из 9 с линии).

«Миннесота» уступила «Сан-Антонио» на домашней площадке. Звездый центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов (13 из 18 с игры, 3 из 5 трехочковых, 10 из 12 штрафных).

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-0.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Лучшая игра Вити за карьеру. уверен будут и лучше, но так зрело отыграть на 5 фолах в концовке, ну настоящий умница, трудяга и какой же талант. Он будет становится только лучше и за этим очень приятно наблюдать.
Ответ Василий Атутов
Естественно , он лучший игрок лиги уже сейчас, а дальше больше
Ответ Василий Атутов
И снова иностранец
Бийомбо научил Вемби всему.
Ответ pikachy88888888
Покемон, что там про "жечь напалмом"?
Ответ Никита1151
Так вроде так и было.
Бостон конечно оподливился, как можно на дистанции проиграть такой Филадельфии?
Ответ Z@TBop
С Бостоном у Филадельфии ещё был какой-то бензин, сейчас он уже закончился. На инерции едут потихоньку.
Крутая победа Сас. Минька играла очень плотно и часто просто грязно. Судьи позволяли делать все что угодно против игрока на ведении. И это очень полезно для Сас. Молодые кроме вембы конечно в атаке сыграли так себе, но боролись хорошо. Вемба затащил, причем бросками с дистанции, которые промазал в первом матче. Там бы на одну треху больше и было бы 3-0.
Ответ Misha_Sapunov
Комментарий скрыт
Ответ Pomor191
Мало штрафных значит. Миннесота весь матч играла в контакт игрока на ведении, а гобер просто хватал вембу без палева. Сан-Антонио не позволял себе такого.
Биг вин для Сан-Антонио. Виктор идёт за величием в свой дебютный плей-офф
Плей-офф НБА в этом году — мясо 🔥Каждая игра как война, все бьются до конца, интрига сумасшедшая. Вот за такой баскет и любят НБА 🏀

Но эти постоянные тёрки с судьями уже поднадоели. После каждого свистка начинается базар. Судьям уже, наверное, пора жёстче раздавать технари, а то иногда вообще непонятно, кто там рулит на паркете.
Это мастерпис Вембаньямы, сделал разницу. В шкатулку его классических игр в плей-офф. Его победа.
Врать не буду чуть чуть напрягает что Витёк так быстро поднялся
Всё. Вембаньяму остановить невозможно.
Эмбиид даже в момент когда владеет мячом подставляется, симулирует и падает на паркет. Фиаско конечно, такой камбэк сделать с Бостоном чтоб потом идти к свипу с никсами
