Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 300 матчей плей-офф
Джеймс провел 300-й матч в плей–офф.
Вторая игра серии против «Оклахомы» (поражение 107:125) стала для суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса 300-й в плей-офф за карьеру.
41-летний Джеймс стал первым в истории НБА, кто достиг этой отметки. Среди действующих игроков ближайшим к форварду является Эл Хорфорд (197, 11-е место).
Средние показатели Джеймса в плей-офф за карьеру составляют 28,3 очка, 8,9 подбора и 7,2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое безумное в этой стате, что он участвовал в 300/300 матчей плейофф без пропусков
Мда, почти 4 полных сезона только в плей-офф, сильно!
Из этой таблицы видно, что Майкл Джордан не любил играть в плейофф.
Соотношение побед поражений?
Соотношение побед поражений?
188-112
188-112
Комментарий скрыт
Еще один вечный рекорд.
Леброн просто монстр, легенда. Где MJ в списке? Странно кстати не видеть Стоктона или Мелоуна я думаю они очень много в плей-офф сыграли
9 из 10 игроков это или ЛАЛ или САС. Все таки легендарные франшизы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем