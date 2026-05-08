Фото
14

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 300 матчей плей-офф

Джеймс провел 300-й матч в плей–офф.

Вторая игра серии против «Оклахомы» (поражение 107:125) стала для суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса 300-й в плей-офф за карьеру.

41-летний Джеймс стал первым в истории НБА, кто достиг этой отметки. Среди действующих игроков ближайшим к форварду является Эл Хорфорд (197, 11-е место).

Средние показатели Джеймса в плей-офф за карьеру составляют 28,3 очка, 8,9 подбора и 7,2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛеброн Джеймс
logoНБА плей-офф
logoЛейкерс
Баскетбол - фото
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое безумное в этой стате, что он участвовал в 300/300 матчей плейофф без пропусков
Мда, почти 4 полных сезона только в плей-офф, сильно!
Из этой таблицы видно, что Майкл Джордан не любил играть в плейофф.
Соотношение побед поражений?
Ответ tonik2000
Соотношение побед поражений?
188-112
Ответ Black_Mamba
188-112
Комментарий скрыт
Еще один вечный рекорд.
Леброн просто монстр, легенда. Где MJ в списке? Странно кстати не видеть Стоктона или Мелоуна я думаю они очень много в плей-офф сыграли
9 из 10 игроков это или ЛАЛ или САС. Все таки легендарные франшизы
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн вписался в раскрутку новой «Одиссеи». Он и сам как герой древнего мифа
7 мая, 09:55
Стивен Эй Смит: «В «Кливленде» у Леброна будет больше шансов на титул»
6 мая, 21:38
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
5 мая, 16:58
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
9 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
12 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
31 минуту назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
33 минуты назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
41 минуту назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
56 минут назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
сегодня, 05:10
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем