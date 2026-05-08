Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 300 матчей плей-офф

Джеймс провел 300-й матч в плей–офф.

Вторая игра серии против «Оклахомы» (поражение 107:125) стала для суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса 300-й в плей-офф за карьеру.

41-летний Джеймс стал первым в истории НБА , кто достиг этой отметки. Среди действующих игроков ближайшим к форварду является Эл Хорфорд (197, 11-е место).

Средние показатели Джеймса в плей-офф за карьеру составляют 28,3 очка, 8,9 подбора и 7,2 передачи.