Кенни Эткинсон о неудачной игре Хардена: «Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне»

Тренер «Кливленда» взял на себя вину за провал Хардена.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон объяснил неудачную игру и пассивность Джеймса Хардена во втором матче с «Детройтом » (97:107, 0-2).

Харден за всю встречу реализовал лишь 3 броска с игры при 4 потерях, во второй половине он совершил 3 попытки с игры.

«Вина на мне. Он совершил два броска во второй половине. Я беру это на себя.

Мы пытались ускорить темп во второй половине, играть быстрее, быстро двигать мяч, и он отлично справлялся с этим. Но наша атака сейчас так устроена, что мяч в какой-то момент возвращается к Хардену или Митчеллу . Но этого не происходило, Джеймс свои возможности не получал. Нам нужно это проанализировать, понять, как так вышло.

Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне», – заявил Эткинсон на пресс-конференции.