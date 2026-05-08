  Кенни Эткинсон о неудачной игре Хардена: «Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне»
Кенни Эткинсон о неудачной игре Хардена: «Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне»

Тренер «Кливленда» взял на себя вину за провал Хардена.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон объяснил неудачную игру и пассивность Джеймса Хардена во втором матче с «Детройтом» (97:107, 0-2).

Харден за всю встречу реализовал лишь 3 броска с игры при 4 потерях, во второй половине он совершил 3 попытки с игры.

«Вина на мне. Он совершил два броска во второй половине. Я беру это на себя.

Мы пытались ускорить темп во второй половине, играть быстрее, быстро двигать мяч, и он отлично справлялся с этим. Но наша атака сейчас так устроена, что мяч в какой-то момент возвращается к Хардену или Митчеллу. Но этого не происходило, Джеймс свои возможности не получал. Нам нужно это проанализировать, понять, как так вышло.

Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне», – заявил Эткинсон на пресс-конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
Причем у Детройта во второй четверти надолго сел с 3мя фолами Томпсон, казалось бы, Харден мог посвободнее вздохнуть, но что-то не вышло.

Детройт просто душит Кливленд в обороне, мне он на самом деле напоминает ту команду времен 6 финалов конференции.
Не стало в штабе Отта и игра в нападении в этом сезоне оставляет желать лучшего конечно
Очередной блестящий перфоманс бороды в плей-офф

James Harden in Games 1 and 2:
9 field goals made
11 turnovers

Harden is shooting 32.1% FG, 9.1% 3PT
Ответ mastadon
Тренер же сказал, что Борода не при делах)
И борода он реально не главный виновник своей игры
дед уже в айзо не идет

чекрнул в конце
когда вы берёте Бороду и на что-то расчитываете....то это ваши проблемы.
