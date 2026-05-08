Кенни Эткинсон о неудачной игре Хардена: «Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне»
Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон объяснил неудачную игру и пассивность Джеймса Хардена во втором матче с «Детройтом» (97:107, 0-2).
Харден за всю встречу реализовал лишь 3 броска с игры при 4 потерях, во второй половине он совершил 3 попытки с игры.
«Вина на мне. Он совершил два броска во второй половине. Я беру это на себя.
Мы пытались ускорить темп во второй половине, играть быстрее, быстро двигать мяч, и он отлично справлялся с этим. Но наша атака сейчас так устроена, что мяч в какой-то момент возвращается к Хардену или Митчеллу. Но этого не происходило, Джеймс свои возможности не получал. Нам нужно это проанализировать, понять, как так вышло.
Член Зала славы бросает по кольцу два раза. Вина на мне», – заявил Эткинсон на пресс-конференции.
Детройт просто душит Кливленд в обороне, мне он на самом деле напоминает ту команду времен 6 финалов конференции.
James Harden in Games 1 and 2:
9 field goals made
11 turnovers
Harden is shooting 32.1% FG, 9.1% 3PT
