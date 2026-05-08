Шэй Гилджес-Александер зажал руку Остина Ривза и получил неспортивный

Гилджес-Александер получил неспортивный за захват руки Ривза.

В одном из эпизодов второго матча против «Лейкерс » лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер зажал руку защитника «озерников» Остина Ривза . После контакта Ривз оказался на паркете, испытывая боль.

Матч закончился победой «Тандер» (125:107, 2-0). В активе Гилджес-Александера 22 очка, Ривз отметился 31 очком.