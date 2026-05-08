Шэй Гилджес-Александер зажал руку Остина Ривза и получил неспортивный
В одном из эпизодов второго матча против «Лейкерс» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер зажал руку защитника «озерников» Остина Ривза. После контакта Ривз оказался на паркете, испытывая боль.
Судьи выписали Гилджес-Александеру неспортивный фол первой степени.
Матч закончился победой «Тандер» (125:107, 2-0). В активе Гилджес-Александера 22 очка, Ривз отметился 31 очком.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Как неожиданно, свисток. Шей-шок просто
Shai Olinik. Ничего, в следующем раунде встретится со старшим братом.
Ну какой же мерзкий фол , еще и флопит постоянно, кому-то нравится такое?
