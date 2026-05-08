Джеймс Харден о 3 бросках с игры во 2-й половине: «Искал то, что работает, ради команды. Зато у нас двигался мяч»
Харден объяснил пассивную игру против «Детройта».
Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден реализовал лишь 3/13 с игры при 4 потерях в проигранном втором матче серии с «Пистонс» (97:107, 0-2).
Во второй половине встречи Харден совершил лишь 3 броска с игры.
«Я промахивался. Во второй половине у меня, кажется, только две попытки с игры, зато мяч двигался и мы получали неплохие возможности для атаки, более выгодные.
Я смотрел по ситуации и искал то, что работает, делая это ради команды», – заявил Харден.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cavaliers YouTube
PS Cам Харден как игрок мне нравится, не считаю его "чокером".
Но вот счет в серии уже 2-0, и в то, что Кавс отыграются и будет 2-2 - это вопросы. Кавс в принципе были нейтральной сильной командой(но без шансов на титул), но с приходом Бороды, они стали очевидно "противнее", так еще и Харден на площадке не помогает, а скорее мешает.
10 очков с 3 из 13 с игры? Ужас, даже по меркам ролевика. 3 передачи на 4 потери? При этом дедуля бородатая еще в защите очень слаб. В общем, как бы так не вышло, что в этой серии вообще оформится "свип", который был не то, чтобы ожидаем, но с такой игрой Хардена, в принципе если он так продолжит, то можно и домашние игры не взять, ни одной.