  • Джеймс Харден о 3 бросках с игры во 2-й половине: «Искал то, что работает, ради команды. Зато у нас двигался мяч»
7

Харден объяснил пассивную игру против «Детройта».

Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден реализовал лишь 3/13 с игры при 4 потерях в проигранном втором матче серии с «Пистонс» (97:107, 0-2).

Во второй половине встречи Харден совершил лишь 3 броска с игры.

«Я промахивался. Во второй половине у меня, кажется, только две попытки с игры, зато мяч двигался и мы получали неплохие возможности для атаки, более выгодные.

Я смотрел по ситуации и искал то, что работает, делая это ради команды», – заявил Харден.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cavaliers YouTube
Я люблю второй раунд ПО за то, что там всё становится ясно с такими героями как Харден, эмбид и тд. То есть в первом раунде они бывают действительно молодцами, но против сильных команд сдуваются примерно в 11 случаях из 10. Туда же можно отнести остинов ривзов
До того двигали мяч, что у скамеечника Шредера 5 ассистов, а у Мобли 4. И это два лучших показателя в команде.
Пусть Борода моя седаа
Вторую игру пока не смотрел, а по первой сложилось впечатление, что конкретно с Детройтом Кливленд лучше смотрелся без Хардена. Его тягучая, неторопливая манера игры идеально подходит Детройту, где в защите играют ребята типа Осара Томпсона, которые игру и выиграли за счет защиты, и Детройт просто убил Кливленд перехватами и отрывами после них. При этом Харден включился в 4й четверти, набрал там больше 10 очков, но только вот Кливленд приближался в счете в 3й четверти, когда Хардена не было, и Кливленд временами играл быстро и создавал пространство для бросков, а в 4й Детройт выиграл довольно комфортно.

PS Cам Харден как игрок мне нравится, не считаю его "чокером".
Не нашёл.
Я конечно ожидал, что Детройт-Кливленд будет самой ровной и самой "неясной" серией 2-го раунда. Даже больше скажу, я скорее может быть ставил даже 45 на 55 в пользу Кавс, уж больно меня Детройт не убедил в первом раунде.

Но вот счет в серии уже 2-0, и в то, что Кавс отыграются и будет 2-2 - это вопросы. Кавс в принципе были нейтральной сильной командой(но без шансов на титул), но с приходом Бороды, они стали очевидно "противнее", так еще и Харден на площадке не помогает, а скорее мешает.

10 очков с 3 из 13 с игры? Ужас, даже по меркам ролевика. 3 передачи на 4 потери? При этом дедуля бородатая еще в защите очень слаб. В общем, как бы так не вышло, что в этой серии вообще оформится "свип", который был не то, чтобы ожидаем, но с такой игрой Хардена, в принципе если он так продолжит, то можно и домашние игры не взять, ни одной.
