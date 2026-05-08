Джеймс Харден о 3 бросках с игры во 2-й половине: «Искал то, что работает, ради команды. Зато у нас двигался мяч»

Харден объяснил пассивную игру против «Детройта».

Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден реализовал лишь 3/13 с игры при 4 потерях в проигранном втором матче серии с «Пистонс» (97:107, 0-2).

Во второй половине встречи Харден совершил лишь 3 броска с игры.

«Я промахивался. Во второй половине у меня, кажется, только две попытки с игры, зато мяч двигался и мы получали неплохие возможности для атаки, более выгодные.

Я смотрел по ситуации и искал то, что работает, делая это ради команды», – заявил Харден.