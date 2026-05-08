Кейд Каннингем стал четвертым в истории НБА, кто набрал 20+ очков в каждой из первых 15 игр в плей-офф за карьеру
Каннингем набрал 25 очков и помог «Пистонс» обыграть «Кэвс».
Звездный защитник «Детройта» Кейда Каннингем оформил дабл-дабл во второй игре серии против «Кливленда».
За 42 минуты на паркете защитник реализовал 7 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 10 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.
Каннингем стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим 20+ очков в каждой из своих первых 15 игр в плей-офф за карьеру. До него это удавалось:
Кариму Абдул-Джаббару (27 игр)
Леброну Джеймсу (19 игр)
Энтони Дэвису (16 игр)
«Пистонс» победили «Кэвальерс» (107:97) и упрочили свое лидерство в серии – 2-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Солидная компания.
Солидная компания.
И все первые номера драфта
Хорош!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем