Кейд Каннингем стал четвертым в истории НБА, кто набрал 20+ очков в каждой из первых 15 игр в плей-офф за карьеру

Каннингем набрал 25 очков и помог «Пистонс» обыграть «Кэвс».

Звездный защитник «Детройта » Кейда Каннингем оформил дабл-дабл во второй игре серии против «Кливленда ».

За 42 минуты на паркете защитник реализовал 7 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 10 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.

Каннингем стал четвертым игроком в истории НБА , набравшим 20+ очков в каждой из своих первых 15 игр в плей-офф за карьеру. До него это удавалось:

Кариму Абдул-Джаббару (27 игр)

Леброну Джеймсу (19 игр)

Энтони Дэвису (16 игр)

«Пистонс» победили «Кэвальерс» (107:97) и упрочили свое лидерство в серии – 2-0.