Пи Джей Такер объявил о завершении карьеры в НБА

Бывший игрок НБА Пи Джей Такер в четверг официально объявил о завершении карьеры в НБА.

«20 лет это было моей работой, и более 40 лет я не мог представить себе, что буду заниматься чем-то другим. Пришло время завершить карьеру в НБА… потому что играть я не перестану никогда», – написал 41-летний Такер в социальных сетях.

Выбранный под 35-м номером на драфте НБА 2006 года, Такер провел свой первый сезон в составе «Рэпторс», а затем уехал играть за границу.

После нескольких лет в Европе и Израиле Пи Джей вернулся в НБА в 2012 году и за следующие 13 сезонов выступал за шесть разных клубов.

В среднем Такер набирал 6,6 очка (42,5% с игры), 5,4 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата в 886 матчах.