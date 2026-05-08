12

Пи Джей Такер объявил о завершении карьеры в НБА

Бывший игрок НБА Пи Джей Такер в четверг официально объявил о завершении карьеры в НБА.

«20 лет это было моей работой, и более 40 лет я не мог представить себе, что буду заниматься чем-то другим. Пришло время завершить карьеру в НБА… потому что играть я не перестану никогда», – написал 41-летний Такер в социальных сетях.

Выбранный под 35-м номером на драфте НБА 2006 года, Такер провел свой первый сезон в составе «Рэпторс», а затем уехал играть за границу.

После нескольких лет в Европе и Израиле Пи Джей вернулся в НБА в 2012 году и за следующие 13 сезонов выступал за шесть разных клубов.

В среднем Такер набирал 6,6 очка (42,5% с игры), 5,4 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата в 886 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoНБА
logoПи Джей Такер
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Один из моих любимых защитников, супер цепкий бульдог, еще по его времени в Рокетс, а еще его в смолл больной пятерке центровым делали. Он тогда свою фотку на ходулях выкладывал))) Крутой чел!
Легенда повесил кроссовки на гвоздь
Ответ Striderogolik
Легенда повесил кроссовки на гвоздь
Там на все кроссовки гвоздей не хватит)))
Трудяга с невероятной силой, низким центром тяжести и трехой в нужный момент. И с юмором всё в порядке!
Отличная карьера. Всегда выкладывался, в защите пахал и треху положить мог, а хасла раздавал за двоих. С Бакс гайку взял сделав существенный вклад в победу. Помню, еще в хьюстонский период, часто выменивал его в свои сезонные составы NBA 2K. Стоил недорого, а команду усиливал будь здоров.
Отменный крепыш! Достойная карьера!
Пи Джей незаменимый элемент того Хьюстона праймовых Хардена и Мори. С ним сделали качественный скачок, но завалить монстра все же не вышло.
Легенда! Очень позитивный дядька. Сколько же у него кроссовок в коллекции!
Старая школа, этот мужик олицетворял хасл. Большая загадка, какого лешего он не побывал за всю карьеру ни в одной защитной сборной сезона. Особенно, во время игры за Рокетс
Отличный ролевой игрок был, из тех, которые очень нужны в ростере и очень полезны на паркете на своих минутах
буду помнить как он центрил в Хьюстоне в смоллболле, защищался против Дюранта в чемпионском походе Милуоки. Ну и его самую большую коллекцию кроссовок в НБА
Человек-пожарный гидрант!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
7 мая, 19:35
Вембаньяма не станет лицом НБА. Ведь никто не любит ботаников
7 мая, 15:20
«Нью-Йорк» отклонит опцию в контракте Пи Джея Такера, сохранит Ариэля Хукпорти
30 июня 2025, 09:02
«Мне 40 лет, я на 100% здоров». Пи Джей Такер не собирается завершать карьеру
11 июня 2025, 20:11
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
8 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
11 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
30 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
32 минуты назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
40 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
55 минут назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
сегодня, 05:10
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем