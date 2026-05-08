Редик получил технический за споры с судьей во время 2-го матча
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заработал технический фол во время второго матча серии с «Тандер» (107:125, 0-2).
Редик был недоволен эпизодом, когда судьи не свистнули нарушение на Остине Ривзе, после чего Шэй Гилджес-Александер набрал легкие очки. В тайм-ауте специалист схватил Джексона Хэйса, чтобы наглядно продемонстрировать суть момента.
После технического специалиста окружили собственные игроки, чтобы уберечь от удаления.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
У сегодняшних судей с самого начала не задалось, уровня игры не вытянули, странные противоречащие друг другу решения. Диковинные персонажи, особенно лысый потерянный мужичок. Неспроста их еще и Ривз после окончания отчитал
Респект Рэдику, этих поклонников мышей из Шрека надо только так и душить
Да это клоуны весь кайф от игры плей-офф спортили
