Редик получил технический за споры с судьей во время 2-го матча

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заработал технический фол во время второго матча серии с «Тандер» (107:125, 0-2).

Редик был недоволен эпизодом, когда судьи не свистнули нарушение на Остине Ривзе, после чего Шэй Гилджес-Александер набрал легкие очки. В тайм-ауте специалист схватил Джексона Хэйса, чтобы наглядно продемонстрировать суть момента.

После технического специалиста окружили собственные игроки, чтобы уберечь от удаления.