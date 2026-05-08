Джеймс Харден реализовал 3/13 с игры при 4 потерях во 2-м матче с «Пистонс»

Харден провел неудачную игру в плей-офф.

Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден реализовал лишь 3/13 с игры при 4 потерях в проигранном втором матче серии с «Пистонс» (97:107, 0-2).

В активе Хардена 10 очков, 6 подборов и 3 передачи за 37 минут.

В плей-офф-2026 Джеймс суммарно совершил 47 потерь.