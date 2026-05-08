Кроссовер Донована Митчелла заставил Тобайаса Харриса упасть на паркет, схватившись за бедро

Митчелл уронил Харриса, который едва не получил травму.

В одном из моментов второго матча против «Детройта» защитник «Кливленда » Донован Митчелл обыграл форварда «Пистонс» Тобайаса Харриса с помощью кроссовера.

После обыгрыша Харрис повалился на паркет, схватившись за бедро. Спустя некоторое время форвард смог подняться. После паузы он продолжил матч.

Игра закончилась победой «Детройта » (107:97, 2-0). Харрис отметился 21 очком и 7 подборами, на счету Митчелла 31 очко и 6 подборов.