Кроссовер Донована Митчелла заставил Тобайаса Харриса упасть на паркет, схватившись за бедро
Митчелл уронил Харриса, который едва не получил травму.
В одном из моментов второго матча против «Детройта» защитник «Кливленда» Донован Митчелл обыграл форварда «Пистонс» Тобайаса Харриса с помощью кроссовера.
После обыгрыша Харрис повалился на паркет, схватившись за бедро. Спустя некоторое время форвард смог подняться. После паузы он продолжил матч.
Игра закончилась победой «Детройта» (107:97, 2-0). Харрис отметился 21 очком и 7 подборами, на счету Митчелла 31 очко и 6 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
