6

Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»

Донован Митчелл: Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие.

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл рассказал о своем отношении к давлению в плей-офф.

«Я уже бывал в таких ситуациях, так что давление на самом деле… я его особо не чувствую. Это не давление. Давление – это когда думаешь, где взять еду на следующий день. Где я буду жить? Вот это давление. А это – возможность. Это удовольствие», – сказал 29-летний защитник.

В этом плей-офф Митчелл набирая в среднем 23,1 очка, 4,8 подбора и 2,9 передачи за игру. «Кавальерс» уступают в серии второго раунда «Детройту» 0-1.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoНБА плей-офф
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
слова настоящего лидера, думаю после такого еван мобли покажет свою лучшую игру в карьере и наберет 13+9
Ответ elMORRO
слова настоящего лидера, думаю после такого еван мобли покажет свою лучшую игру в карьере и наберет 13+9
А может и на дабл-дабл замахнется?
Слова не мальчика, но мужа (с)
А это - возможность. Это удовольствие. Для Детройта…
А ещё лучше с удочкой на рыбалке)
Если вас насилуют,расслабьтесь и получайте удовольствие(с)Д.Митчелл.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Второй раунд плей-офф. 31 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме», 25 очков и 10 передач Каннингема помогли «Детройту» разобраться с «Кливлендом»
8 мая, 07:00
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
7 мая, 17:27
У Сэма Меррилла («Кливленд») травма задней поверхности бедра, участие во второй игре с «Пистонс» «под вопросом»
7 мая, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
8 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
11 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
30 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
32 минуты назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
40 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
55 минут назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
сегодня, 05:10
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем