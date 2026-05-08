Донован Митчелл: Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие.

«Я уже бывал в таких ситуациях, так что давление на самом деле… я его особо не чувствую. Это не давление. Давление – это когда думаешь, где взять еду на следующий день. Где я буду жить? Вот это давление. А это – возможность. Это удовольствие», – сказал 29-летний защитник.

В этом плей-офф Митчелл набирая в среднем 23,1 очка, 4,8 подбора и 2,9 передачи за игру. «Кавальерс» уступают в серии второго раунда «Детройту» 0-1.