  • «Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продление контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
Наталия Фураева прокомментировала продление контрактов с ветеранами ЦСКА.

ЦСКА объявил о продлении контрактов с форвардами Семеном Антоновым, Никитой Курбановым и Антоном Астапковичем. Вице-президент клуба Наталия Фураева отметила, что игроки играют важную роль в поддержании правильной атмосферы в коллективе.

- Как прокомментируете продление контрактов с Курбановым, Антоновым, Астапковичем? Почему решили подписать соглашения не как обычно в межсезонье?

– Понимаете, не бывает двух одинаковых ситуаций, и мы всегда стараемся почувствовать, как будет лучше для команды. И, кстати, объявление после сезона не всегда означает, что и подписание тоже было после сезона. Это все внутренняя кухня. В этот раз мы увидели, что так будет лучше. Нам нравится внутренняя атмосфера, командная «химия», и конечно сегодняшние подписанты – одни из основных творцов этого, – приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
