  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
33

Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»

Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин обсудили будущее «Голден Стэйт».

В эфире Inside the NBA Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин обсудили будущее «Голден Стэйт», затронув возможное завершение эпохи команды и перспективы ее дальнейшей борьбы за чемпионство.

«Для «Уорриорз» все кончено. Без обид. У каждой старой команды наступает конец. Вы прошли свой путь, постарели, отпустили Клэя [Томпсона]. Ты и Стеф уже на закате карьеры. Время просто ушло вперед. Вы прошли один из величайших этапов в истории.

Думаешь, вы станете здоровее в следующем году? Вы просто станете старше. Это не неуважение – вы действительно прошли один из величайших периодов в истории.

Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти оттуда. Если Стеф хочет продолжать конкурировать, ему придется уйти. Вам придется принять это решение.

«Уорриорз» не могут привлечь нужных игроков, потому что у них нет места под потолком зарплат», – сказал Баркли.

Дрэймонд Грин признал реальность ситуации.

«Мы обнялись не просто так. Мы все понимаем. Возможно, это конец», – ответил ветеран «Голден Стэйт».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoДрэймонд Грин
logoСтефен Карри
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И в чём он не прав?
Ответ Striderogolik
И в чём он не прав?
Выдал капитана-очевидность про старение. Но забыл, что можно ужаться в зарплате и набрать хорошую скамейку. Все зависит от них самих. А 5 титул в таком возрасте, против молодых ОКС и САС, сделает их величайшей династией НБА в истории. Это куда интересней, чем погодя за халявным титулом, который не факт, что возьмут.
Ответ Ононаоно
Выдал капитана-очевидность про старение. Но забыл, что можно ужаться в зарплате и набрать хорошую скамейку. Все зависит от них самих. А 5 титул в таком возрасте, против молодых ОКС и САС, сделает их величайшей династией НБА в истории. Это куда интересней, чем погодя за халявным титулом, который не факт, что возьмут.
ну с "ужаться" как раз и проблемы, недавно только Стеф заявил как им не доплачивают =/
Тут ключевая тема, не побоюсь этого слова, спортивной философии ГС, как уйти этой красивой, светлой, яркой команде, которая уже в Пантеоне команд-чемпионов. Подобран сценарий, который смазывает, как не печально, ее уход. Бег по кругу в поисках недостающего элемента, когда уже понятно, одним решением ситуации не перевернуть. Время ГС вышло, ушло, убежало. Увы и ах, но надо принять ситуацию, а не заниматься постоянным торгом из серии: мы вам еще покажем.
Всем все показали в 2022 году. Лебединая песня, кульминация, триумф перед прощанием. Но, агония продолжается.
В ГСВ подкачал драфт. Им бы своего Кавая найти, как когда то сделали САС, да ветеранов не гонять в регулярке. А у них Вайзманы да Куминги
Ответ Григорий Тимофеев
В ГСВ подкачал драфт. Им бы своего Кавая найти, как когда то сделали САС, да ветеранов не гонять в регулярке. А у них Вайзманы да Куминги
Ну сами таких выбирали. Баста центрового которого уже нет в лиге и игрока которого так и не встроили в систему. Возможность перестроиться через драфт была вполне реальной
Вы не поверите, сколько вопросов можно решить выдворением всего одного ослобарана. Ещё один сезон ушёл на доказательство того, что нет у него идей, кроме оверперфоманса Стефа и оверперфоманса Джимми. Это и в регулярке-то работает далеко не всегда, что уж говорить про плей-офф.
Очевидно, что время звёздных ветеранов надо лимитировать. Лучше меньше, да лучше. Ненамного, в среднем до 30 минут. Все равно в большинстве случаев за пределами 32 минут Стеф лишь портит свою статистику.
Что нужно делать? В ГСВ есть хорошие ролевики, способные давать то, что нужно команде в первую очередь - скорость. Размеренный темп, который вынуждены принимать старики ГСВ - комфортный для любого соперника в НБА. Если заставить того же Эдвардса упахиваться в беговой работе - есть подозрения, что его эффективность в атаке снизится.
Взять вот прошлогодний плей-офф. Керр опять заигрывал до талого старую гвардию, покуда молодые энергичные томились на банке. Опыт наблюдения показывает, что Сантос, Спенсер, Муди не совершали особых скачков в развитии в этом году - они могли и должны были играть больше и в прошлом.
Очевидно, эта команда нуждается в звеньевом принципе ротации - подобно тому, как в хоккее играют т.н. checking lines. Показательный момент - когда в серии с Хьюстоном Керр выпустил чуть ли не массажистов, а те сократили отрыв до пяти очков за минуту (тут бы, конечно, вернуть основу, ибо наелись, и пара игроков не могла забить вообще ничего, но это же Керр).
В первой половине этого сезона со скамьи неслабо отжигал Мелтон - бестолковый, но, блин, быстрый. И, когда выходил на подуставших, реализовывал свое преимущество - так, что был даже самым плюсовым в Лиге. А потом Керр поставил его в основу, и Мелтон естественным образом сдулся. Не работала его фишка.
Плюс ко всему, Керр использовал его и Подземски как разыгрывающих, а они ни по видению площадки, ни по мышлению таковыми быть не могут. Тогда как Спенсер - с видением, мышлением, маленьким ростом и нестабильным броском - пытался набить себе стату на двойке. В общем, всё, что могло делаться не так, делалось не так.
Как по мне, этой команде нужен классический европейский или студенческий тренер - лишь бы ветераны поддержали. Или, как вариант, можно попробовать Сплиттера - он вот-вот должен освободиться.
Ответ Gauche
Вы не поверите, сколько вопросов можно решить выдворением всего одного ослобарана. Ещё один сезон ушёл на доказательство того, что нет у него идей, кроме оверперфоманса Стефа и оверперфоманса Джимми. Это и в регулярке-то работает далеко не всегда, что уж говорить про плей-офф. Очевидно, что время звёздных ветеранов надо лимитировать. Лучше меньше, да лучше. Ненамного, в среднем до 30 минут. Все равно в большинстве случаев за пределами 32 минут Стеф лишь портит свою статистику. Что нужно делать? В ГСВ есть хорошие ролевики, способные давать то, что нужно команде в первую очередь - скорость. Размеренный темп, который вынуждены принимать старики ГСВ - комфортный для любого соперника в НБА. Если заставить того же Эдвардса упахиваться в беговой работе - есть подозрения, что его эффективность в атаке снизится. Взять вот прошлогодний плей-офф. Керр опять заигрывал до талого старую гвардию, покуда молодые энергичные томились на банке. Опыт наблюдения показывает, что Сантос, Спенсер, Муди не совершали особых скачков в развитии в этом году - они могли и должны были играть больше и в прошлом. Очевидно, эта команда нуждается в звеньевом принципе ротации - подобно тому, как в хоккее играют т.н. checking lines. Показательный момент - когда в серии с Хьюстоном Керр выпустил чуть ли не массажистов, а те сократили отрыв до пяти очков за минуту (тут бы, конечно, вернуть основу, ибо наелись, и пара игроков не могла забить вообще ничего, но это же Керр). В первой половине этого сезона со скамьи неслабо отжигал Мелтон - бестолковый, но, блин, быстрый. И, когда выходил на подуставших, реализовывал свое преимущество - так, что был даже самым плюсовым в Лиге. А потом Керр поставил его в основу, и Мелтон естественным образом сдулся. Не работала его фишка. Плюс ко всему, Керр использовал его и Подземски как разыгрывающих, а они ни по видению площадки, ни по мышлению таковыми быть не могут. Тогда как Спенсер - с видением, мышлением, маленьким ростом и нестабильным броском - пытался набить себе стату на двойке. В общем, всё, что могло делаться не так, делалось не так. Как по мне, этой команде нужен классический европейский или студенческий тренер - лишь бы ветераны поддержали. Или, как вариант, можно попробовать Сплиттера - он вот-вот должен освободиться.
Кто о чем, а у Gauche всегда виноват Керр. Как это Сантос, Спенсер, Муди не совершили скачок вперед? Муди в этом году стал играть в основе, у Сантоса суперпрогресс, он теперь полноценный надежный ролевик. Спенсер стал что-то из себя представлять и иногда приносить пользу. У всех рекорды за карьеру по цифрам.
Ответ Ононаоно
Кто о чем, а у Gauche всегда виноват Керр. Как это Сантос, Спенсер, Муди не совершили скачок вперед? Муди в этом году стал играть в основе, у Сантоса суперпрогресс, он теперь полноценный надежный ролевик. Спенсер стал что-то из себя представлять и иногда приносить пользу. У всех рекорды за карьеру по цифрам.
... Какие вопросы у него по Мелтону? Он год не играл, и после этого какое то время был однозначно лучшим... Топит всё время за Спенсера ( это какой то М. Маккланг) или Куминга- один яркий матч на 10 бестолковых. Керр не идеален, да и не может быть такого, все ошибаются... Сейчас , по моему, не Стеф, а Керр,в большей степени это то что ещё, кому то, ( я один из немногих),даёт надежду, верить в КРАСОТУ баскетбола.
... За последние 15 лет кого назовёте?
Стэфу то всегда можно уйти, его везде встретят с объятиямм. А вот грин нахрен никому не нужен))
Ответ Дядя Санжар
Стэфу то всегда можно уйти, его везде встретят с объятиямм. А вот грин нахрен никому не нужен))
Командам без защиты зашел бы на ура. Тому же Денверу.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Стив Керр отчасти помешал моей карьере, хорошее всегда идет рядом с плохим»
30 апреля, 08:50
Стив Керр провел двухчасовую встречу с руководством «Уорриорз» – решений пока нет
29 апреля, 19:55
Стив Керр: «Дрэймонд Грин – лучший защитник, которого я когда-либо видел»
26 апреля, 21:37
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
7 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
10 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
29 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
31 минуту назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
39 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
54 минуты назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
59 минут назад
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем