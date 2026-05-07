Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
В эфире Inside the NBA Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин обсудили будущее «Голден Стэйт», затронув возможное завершение эпохи команды и перспективы ее дальнейшей борьбы за чемпионство.
«Для «Уорриорз» все кончено. Без обид. У каждой старой команды наступает конец. Вы прошли свой путь, постарели, отпустили Клэя [Томпсона]. Ты и Стеф уже на закате карьеры. Время просто ушло вперед. Вы прошли один из величайших этапов в истории.
Думаешь, вы станете здоровее в следующем году? Вы просто станете старше. Это не неуважение – вы действительно прошли один из величайших периодов в истории.
Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти оттуда. Если Стеф хочет продолжать конкурировать, ему придется уйти. Вам придется принять это решение.
«Уорриорз» не могут привлечь нужных игроков, потому что у них нет места под потолком зарплат», – сказал Баркли.
Дрэймонд Грин признал реальность ситуации.
«Мы обнялись не просто так. Мы все понимаем. Возможно, это конец», – ответил ветеран «Голден Стэйт».
Всем все показали в 2022 году. Лебединая песня, кульминация, триумф перед прощанием. Но, агония продолжается.
Очевидно, что время звёздных ветеранов надо лимитировать. Лучше меньше, да лучше. Ненамного, в среднем до 30 минут. Все равно в большинстве случаев за пределами 32 минут Стеф лишь портит свою статистику.
Что нужно делать? В ГСВ есть хорошие ролевики, способные давать то, что нужно команде в первую очередь - скорость. Размеренный темп, который вынуждены принимать старики ГСВ - комфортный для любого соперника в НБА. Если заставить того же Эдвардса упахиваться в беговой работе - есть подозрения, что его эффективность в атаке снизится.
Взять вот прошлогодний плей-офф. Керр опять заигрывал до талого старую гвардию, покуда молодые энергичные томились на банке. Опыт наблюдения показывает, что Сантос, Спенсер, Муди не совершали особых скачков в развитии в этом году - они могли и должны были играть больше и в прошлом.
Очевидно, эта команда нуждается в звеньевом принципе ротации - подобно тому, как в хоккее играют т.н. checking lines. Показательный момент - когда в серии с Хьюстоном Керр выпустил чуть ли не массажистов, а те сократили отрыв до пяти очков за минуту (тут бы, конечно, вернуть основу, ибо наелись, и пара игроков не могла забить вообще ничего, но это же Керр).
В первой половине этого сезона со скамьи неслабо отжигал Мелтон - бестолковый, но, блин, быстрый. И, когда выходил на подуставших, реализовывал свое преимущество - так, что был даже самым плюсовым в Лиге. А потом Керр поставил его в основу, и Мелтон естественным образом сдулся. Не работала его фишка.
Плюс ко всему, Керр использовал его и Подземски как разыгрывающих, а они ни по видению площадки, ни по мышлению таковыми быть не могут. Тогда как Спенсер - с видением, мышлением, маленьким ростом и нестабильным броском - пытался набить себе стату на двойке. В общем, всё, что могло делаться не так, делалось не так.
Как по мне, этой команде нужен классический европейский или студенческий тренер - лишь бы ветераны поддержали. Или, как вариант, можно попробовать Сплиттера - он вот-вот должен освободиться.