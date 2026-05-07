Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»

Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин обсудили будущее «Голден Стэйт».

В эфире Inside the NBA Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин обсудили будущее «Голден Стэйт», затронув возможное завершение эпохи команды и перспективы ее дальнейшей борьбы за чемпионство.

«Для «Уорриорз» все кончено. Без обид. У каждой старой команды наступает конец. Вы прошли свой путь, постарели, отпустили Клэя [Томпсона]. Ты и Стеф уже на закате карьеры. Время просто ушло вперед. Вы прошли один из величайших этапов в истории.

Думаешь, вы станете здоровее в следующем году? Вы просто станете старше. Это не неуважение – вы действительно прошли один из величайших периодов в истории.

Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти оттуда. Если Стеф хочет продолжать конкурировать, ему придется уйти. Вам придется принять это решение.

«Уорриорз» не могут привлечь нужных игроков, потому что у них нет места под потолком зарплат», – сказал Баркли.

Дрэймонд Грин признал реальность ситуации.

«Мы обнялись не просто так. Мы все понимаем. Возможно, это конец», – ответил ветеран «Голден Стэйт ».