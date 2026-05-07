Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»

Майкл Портер объяснил, почему Кэм Томас не закрепился как лидер в «Бруклине».

Майкл Портер высказался о причинах, по которым, по его мнению, Кэм Томас не смог закрепиться в роли лидера в «Бруклине» и «Милуоки».

«Чтобы закрепиться в НБА , нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки. В случае с Кэмом, я думаю, дело в сочетании его разочарования из‑за многих вещей и особенностей его личности…Он не особо общительный… Может сказать буквально пару слов за весь день или тренировку. Он почти ни с кем не разговаривает. Я не думаю, что он делает это из желания быть плохим партнером по команде – просто он такой.

Но когда команда готова платить тебе и делать тебя первой опцией, это требует гораздо большего уровня ответственности. Не знаю, был ли он готов выйти из своей привычной манеры поведения, стать более разговорчивым, пытаться быть лидером и объединять ребят. Думаю, именно это и сыграло роль в его ситуации в «Бруклине », – поделился размышлениями форвард «Нетс».