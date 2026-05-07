  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
14

Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»

Майкл Портер объяснил, почему Кэм Томас не закрепился как лидер в «Бруклине».

Майкл Портер высказался о причинах, по которым, по его мнению, Кэм Томас не смог закрепиться в роли лидера в «Бруклине» и «Милуоки».

«Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки. В случае с Кэмом, я думаю, дело в сочетании его разочарования из‑за многих вещей и особенностей его личности…Он не особо общительный… Может сказать буквально пару слов за весь день или тренировку. Он почти ни с кем не разговаривает. Я не думаю, что он делает это из желания быть плохим партнером по команде – просто он такой.

Но когда команда готова платить тебе и делать тебя первой опцией, это требует гораздо большего уровня ответственности. Не знаю, был ли он готов выйти из своей привычной манеры поведения, стать более разговорчивым, пытаться быть лидером и объединять ребят. Думаю, именно это и сыграло роль в его ситуации в «Бруклине», – поделился размышлениями форвард «Нетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Слэйтера в соцсети Х
logoБруклин
logoМайкл Портер
logoКэм Томас
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О как. Тут смотря что перевешивает. Социальные навыки конечно важны, но если у тебя топовый скиллсет и на площадке ты можешь делать вещи думаю тренерам будет не так уж важно насколько ты компанейский игрок. Кавай, Дюрант, Дреймонд, Кобе, Майкл например. Но если ты не настолько крутой игрок то твоё говняное поведение терпеть никто не будет. Первый кто всплывает в памяти это Демаркус Казинс.
Ответ Insamo217
О как. Тут смотря что перевешивает. Социальные навыки конечно важны, но если у тебя топовый скиллсет и на площадке ты можешь делать вещи думаю тренерам будет не так уж важно насколько ты компанейский игрок. Кавай, Дюрант, Дреймонд, Кобе, Майкл например. Но если ты не настолько крутой игрок то твоё говняное поведение терпеть никто не будет. Первый кто всплывает в памяти это Демаркус Казинс.
Казинса вполне терпели. Его карьеру похоронили травмы. Так он ближе к концу тихий стал, когда влияние на площадке было уже не то.
Ответ Hack-a-Curry
Казинса вполне терпели. Его карьеру похоронили травмы. Так он ближе к концу тихий стал, когда влияние на площадке было уже не то.
Не, он мог ещё вполне попылить в лиге, играл в Денвере бекапа Йокича, год был хороший по цифрам и без травм и все равно не продлили. Потом играл в Тайване, подрался на матче с болельщиками и его забанили вообще по всей лиге. Так что каким был таким и остался
можно подумать Кавай сильно разговорчивый 😁
но в целом про "не только набирать очки" конечно верно, это при том что даже это у Томаса не всегда получалось с достаточной эффективностью, а уж про командную игру и отработку в защите можно даже не вспоминать)))
Ответ Kira_B
можно подумать Кавай сильно разговорчивый 😁 но в целом про "не только набирать очки" конечно верно, это при том что даже это у Томаса не всегда получалось с достаточной эффективностью, а уж про командную игру и отработку в защите можно даже не вспоминать)))
У Кавая то как раз ещё со времён САС тянется куча историй, что он в раздевалке не тушуется, частенько шутейки травит и вообще годный мужик.
в целом без куска хлеба мужчина не останется, я думаю в Европе или в Китае сможет доминировать и свои пару мильонов в год иметь
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Портер о приоритетах «Бруклина» в межсезонье: «Нам нужен сильный разыгрывающий или атакующий защитник»
7 мая, 15:56
Майкл Портер: «Жалею, что когда не попал на Матч всех звезд, я отпустил ногу с педали газа»
7 мая, 15:22
Майкл Портер: «Никогда не проигрывал так много, как в «Бруклине», но я вижу будущее у этой команды»
6 мая, 19:35
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
7 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
10 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
29 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
31 минуту назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
39 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
54 минуты назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
59 минут назад
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем