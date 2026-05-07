Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»

Будущее Тьяго Сплиттера в «Портленде» под вопросом.

Тьяго Сплиттер , приведший «Портленд » к результату 42-39 и первому выходу в плей-офф за пять лет, с высокой вероятностью не получит должность главного тренера на постоянной основе, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

По данным источников в лиге, клуб продолжает поиски и рассматривает до 30 кандидатов на вакансию, при этом ряд специалистов уже отказались от собеседований из-за подхода нового владельца Тома Дандона и условий контракта.

В числе претендентов остаются ассистенты Стив Хетцель («Бруклин ») и Джаред Дадли («Денвер »), при этом Хетцель также рассматривается на пост главного тренера «Нового Орлеан».