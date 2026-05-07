Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»

Форвард «Жальгириса» Ажуолас Тубелис стал трансферной целью клубов Евролиги.

Ажуолас Тубелис стал одним из главных открытий сезона Евролиги, уверенно проявляя себя в составе «Жальгирис », в том числе в недавней победе над «Фенербахче» в третьем матче серии плей-офф.

По информации BasketNews, 24-летний форвард привлек интерес нескольких клубов Евролиги, несмотря на действующий контракт с «Жальгирисом».

Прошлым летом Тубелис подписал соглашение по схеме 2+1 с опцией выхода в НБА в 2026 году, что дает литовскому клубу серьезные рычаги в возможных переговорах. По оценкам инсайдеров, сумма выкупа может составлять около 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Тубелис набирает в среднем 12 очков и 4,5 подбора за 22 минуты, реализуя 58% бросков с игры и 40% трехочковых.