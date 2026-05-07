«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
«Шарлотт» продлил контракт с главным тренером Чарльзом Ли. Во втором сезоне под его руководством команда прибавила 25 побед по сравнению с предыдущим годом и завершила регулярный чемпионат с результатом 44-38 – это лучший прогресс в истории организации.
Также «Хорнетс» установили рекорд клуба, выиграв 10 выездных матчей подряд, и повторили рекорд НБА – восемь выездных побед с разницей в 25+ очков за сезон.
Ранее Чарльз Ли дважды становился чемпионом НБА, работая ассистентом в штабах «Милуоки» и «Бостона».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем