Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»

Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что «Тимбервулвз» способны обыграть «Оклахому».

Джефф Тиг считает, что «Миннесота» способна обыграть «Оклахому» в финале Западной конференции.

«Если Энт [Энтони Эдвардс] будет полностью здоров, потому что мне кажется, они никого не боятся. Остальные команды, не скажу, что боятся «Оклахому», но слишком уж ее уважают. А «Миннесота», по-моему, не уважает вообще никого. То, как они обыграли «Денвер», как разговаривали с ними… Честно, думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал НБА от Запада. Если смогут остаться здоровыми», – заявил экс-игрок НБА в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
В прошлом году они им абсолютно без страха слили почти в свип. Но зато не боялись
кто сказал, что они вообще сперс пройдут
кто сказал, что они вообще сперс пройдут
Джефф Тиг, написано же
А что, полуфиналы уже закончились?
Особенно после такого выноса тела во второй игре это очень актуально сказать )
Они бы прошли в мечтах... но сольют САС ... а так бы прошли 100% )))
Да, именно после сезона с травмами и текущими повреждениями в ПО он будет полностью здоров...
