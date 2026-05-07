Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»

Джефф Тиг считает, что «Миннесота» способна обыграть «Оклахому» в финале Западной конференции.

«Если Энт [Энтони Эдвардс ] будет полностью здоров, потому что мне кажется, они никого не боятся. Остальные команды, не скажу, что боятся «Оклахому», но слишком уж ее уважают. А «Миннесота », по-моему, не уважает вообще никого. То, как они обыграли «Денвер», как разговаривали с ними… Честно, думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал НБА от Запада. Если смогут остаться здоровыми», – заявил экс-игрок НБА в своем подкасте.