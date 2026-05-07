  • Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
Тренер «Валенсии» Педро Мартинес извинился за конфликт с Эргином Атаманом.

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес прокомментировал эмоциональный эпизод с участием тренера соперника в третьем матче серии плей-офф с «Панатинаикосом», признав, что не гордится произошедшим.

«Прежде всего, я не горжусь тем, что произошло вчера. Это мой первый технический фол в сезоне во всех турнирах. Хочу извиниться перед судьями – я поставил их в очень сложную ситуацию, когда были удалены оба тренера. Я этим недоволен, но это случилось.

Я был нервным, потому что в предыдущих играх тренер Атаман оказывал давление на судей и пользовался техническими фолами в первой и второй играх. Вчера мы вели +13, и он снова это сделал без особой причины.

Мы при этом играли хорошо и имели комфортное преимущество. Я не хотел, чтобы подобные ситуации повторялись – это не соответствует ценностям спорта.

Я уважаю тренера Атамана и «Панатинаикос». Надеюсь, болельщики будут поддерживать свою команду, даже если будут против нас – особенно против меня, с этим нет проблем», – рассудил испанский специалист.

Также Мартинеса спросили, пожмет ли он руку Атаману после следующего матча.

«У меня нет с ним проблем. Вчера были эмоции, но мы профессионалы. После игры я без проблем пожму ему руку», – ответил тренер «Валенсии».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoВаленсия
logoЕвролига
logoПанатинаикос
Педро Мартинес
Эргин Атаман
