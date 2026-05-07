  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
6

О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра

«Никс» могут остаться без Ануноби в третьей игре с «Сиксерс».

Появилась обновленная информация о состоянии форварда «Нью-Йорка» О Джи Ануноби. По данным инсайдера Шэмса Чарании, у игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра, его статус будет определяться на ежедневной основе.

Ануноби является вторым по результативности игроком «Никс» в текущем плей-офф, в среднем набирая 21,4 очка за матч.

Его участие в третьем матче серии против «Филадельфии», который состоится 9 мая, остается под вопросом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНью-Йорк
logoНБА плей-офф
logoНБА
травмы
logoО Джи Ануноби
logoФиладельфия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль. По мне так он лучший в команде в этом плей-офф по суммарному вкладу на обеих половинах. Без него может стать очень тяжко
Это колоссальная потеря для Никс и, вероятно, аут до конца серии, такую неприятную травму раньше чем за пару недель почти нереально вылечить. OG здоровья, бешеный плей-офф проводит, чего стоят только 53% из-за дуги на пяти попытках, про импакт в защите молчу даже
Самый стабильный игрок НЙ в этом плей-офф и самый полезный в сумме, если брать игру на обоих сторонах площадки. Да, Брансон очень часто выдает "концерты" и "решает в клатче", но парочка игр против Атланты были неудачными, а Ануноби чуть ли не все игры вообще выдает стабильно классный перфоманс.
Неприятная травма, за неделю не вылечишь.
Не в первый раз у него эта травма
Какая то непруха у Нью Йорка, то и дело ломаются в плей-офф(
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс был близок к трипл-даблу – 20+10+7 в победной игре с «Филадельфией»
7 мая, 07:48Видео
Виктор Вембаньяма и О Джи Ануноби – авторы лучших моментов игрового дня НБА
7 мая, 06:47Видео
Майк Браун: «Сиксерс» просто уничтожают нас со штрафной линии, надо что-то с этим делать»
7 мая, 06:05
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
7 минут назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
10 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
29 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
31 минуту назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
39 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
54 минуты назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
59 минут назад
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем