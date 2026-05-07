О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
«Никс» могут остаться без Ануноби в третьей игре с «Сиксерс».
Появилась обновленная информация о состоянии форварда «Нью-Йорка» О Джи Ануноби. По данным инсайдера Шэмса Чарании, у игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра, его статус будет определяться на ежедневной основе.
Ануноби является вторым по результативности игроком «Никс» в текущем плей-офф, в среднем набирая 21,4 очка за матч.
Его участие в третьем матче серии против «Филадельфии», который состоится 9 мая, остается под вопросом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль. По мне так он лучший в команде в этом плей-офф по суммарному вкладу на обеих половинах. Без него может стать очень тяжко
Это колоссальная потеря для Никс и, вероятно, аут до конца серии, такую неприятную травму раньше чем за пару недель почти нереально вылечить. OG здоровья, бешеный плей-офф проводит, чего стоят только 53% из-за дуги на пяти попытках, про импакт в защите молчу даже
Самый стабильный игрок НЙ в этом плей-офф и самый полезный в сумме, если брать игру на обоих сторонах площадки. Да, Брансон очень часто выдает "концерты" и "решает в клатче", но парочка игр против Атланты были неудачными, а Ануноби чуть ли не все игры вообще выдает стабильно классный перфоманс.
Неприятная травма, за неделю не вылечишь.
Не в первый раз у него эта травма
Какая то непруха у Нью Йорка, то и дело ломаются в плей-офф(
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем