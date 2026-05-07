О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра

«Никс» могут остаться без Ануноби в третьей игре с «Сиксерс».

Появилась обновленная информация о состоянии форварда «Нью-Йорка» О Джи Ануноби. По данным инсайдера Шэмса Чарании, у игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра, его статус будет определяться на ежедневной основе.

Ануноби является вторым по результативности игроком «Никс» в текущем плей-офф, в среднем набирая 21,4 очка за матч.

Его участие в третьем матче серии против «Филадельфии», который состоится 9 мая, остается под вопросом.