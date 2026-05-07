Защитник «Баварии» Андреас Обст стал MVP сезона в Германии.

Защитник «Баварии» Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26.

В регулярном чемпионате он набирал в среднем 16,5 очка, реализуя 37,3% трехочковых, а также добавлял 2,4 подбора и 2,1 передачи за игру.

«Баварии» с результатом 27-5 возглавляет турнирную таблицу чемпионата.