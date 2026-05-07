«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
По данным инсайдера Джейка Фишера, «Кливленд» пытался выйти на переговоры с «Милуоки» по возможному обмену на Яннис Адетокумбо перед дедлайном, однако столкнулись с крайне высокой ценой.
«Кавальерс», по данным источников лиги, также связывались с «Бакс» по поводу Янниса перед дедлайном и получил ответ, что для сделки потребуется Эван Мобли и весь доступный драфт-капитал «Кливленд».
Такая конструкция обмена, вероятно, вызвала бы недовольство фанатов Мобли, но многие менеджеры, с которыми я это обсуждал, говорят, что сами согласились бы на подобный шаг», – отметил инсайдер.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
У Митчела часики уже начинают тикать. У Хардена тем более 1-2 живых сезона осталось.
Как-будто был смысл в этом обмене для Кливленда чтобы вложиться в ближайшие 2-3 года.
В текущем составе шансов у Кливленда ноль.
Что ещё нужно сделать для Митчелла, чтоб команда с ним проходила второй раунд?
Про Бороду, который в текущей форме выдает 5+ потерь на 6.3 передачи писать смысла не вижу.
Яннис очень часто за последние годы травмируется.
А в кавс он бы хорошо зашел.
Да и для Мобли Бакс отличный вариант набить статку и показать себя.
Хороший обмен
Яннис всю свою жизнь в Милуоки играет с растягивающим пятым номером, без этого условия эффективность снижается многократно а Аллен вообще не бросает