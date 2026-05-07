«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)

«Бакс» требовали Эвана Мобли и все пики «Кавальерс» за Янниса Адетокумбо.

По данным инсайдера Джейка Фишера, «Кливленд» пытался выйти на переговоры с «Милуоки » по возможному обмену на Яннис Адетокумбо перед дедлайном, однако столкнулись с крайне высокой ценой.

«Кавальерс», по данным источников лиги, также связывались с «Бакс» по поводу Янниса перед дедлайном и получил ответ, что для сделки потребуется Эван Мобли и весь доступный драфт-капитал «Кливленд ».

Такая конструкция обмена, вероятно, вызвала бы недовольство фанатов Мобли, но многие менеджеры, с которыми я это обсуждал, говорят, что сами согласились бы на подобный шаг», – отметил инсайдер.