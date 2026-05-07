«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)

«Бакс» требовали Эвана Мобли и все пики «Кавальерс» за Янниса Адетокумбо.

По данным инсайдера Джейка Фишера, «Кливленд» пытался выйти на переговоры с «Милуоки» по возможному обмену на Яннис Адетокумбо перед дедлайном, однако столкнулись с крайне высокой ценой.

«Кавальерс», по данным источников лиги, также связывались с «Бакс» по поводу Янниса перед дедлайном и получил ответ, что для сделки потребуется Эван Мобли и весь доступный драфт-капитал «Кливленд».

Такая конструкция обмена, вероятно, вызвала бы недовольство фанатов Мобли, но многие менеджеры, с которыми я это обсуждал, говорят, что сами согласились бы на подобный шаг», – отметил инсайдер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Мобли это вата, которая до 30 лет будет подавать надежды и ныть что он недооценный бистяра.
У Митчела часики уже начинают тикать. У Хардена тем более 1-2 живых сезона осталось.
Как-будто был смысл в этом обмене для Кливленда чтобы вложиться в ближайшие 2-3 года.
В текущем составе шансов у Кливленда ноль.
Ответ Dmitrii85
На самом деле да, даже учитывая что Янис уже постарел и травмат. К тому же два больших в Кавс не работает явно.
Митчеллу в двух франшизах меняли партнёров, тренеров. Он играл и играет в команде с DPOY, оллстарами, игроками символических пятёрок, лучшим шестым и кандидатами на это звание.

Что ещё нужно сделать для Митчелла, чтоб команда с ним проходила второй раунд?

Про Бороду, который в текущей форме выдает 5+ потерь на 6.3 передачи писать смысла не вижу.
Правильно, мобли мягко говоря не суперзвезда, так что логично требовать пики сверху
Есть прямо фанаты игры Мобли? )
Есть фанаты Кливленда, которые выбирая между топовым защищающимся игроком, которому нет 25 лет, которому не часто дают мяч в нападении с одной стороны и скорером, который в нужные моменты забирает мяч, творит дичь и начинает серию с 2 попаданий на 18 дальних бросков, с другой стороны, явно не хотят выбирать второго.
Мобли свой потенциал еще не раскрыл, да и молодой еще. У Грека игра завязана на атлетизме, ему уже за 30, издали нормально не бросает. Контракт запросит конский. Не такое это прям счастье, чтоб еще и без пиков остаться.
Уверен, что с такими запросами - они в итоге от осла уши получат. )
Для Милуоки вполне неплохой вариант, но вряд ли Кливленд согласится отдать все пики, даже если вылетят во 2ром раунде . Плюс насколько я помню пару лет назад у Хардена и Янниса был конфликт.
Так если бы обмен Янниса случился бы, Хардена вряд ли было бы в Кливленде
Я так понял, что они этот трейд обсудили уже после обмена Гарлэнд-Харден, так что как минимум полгода им пришлось бы играть вместе. Да и думаю у них есть какие то договоренности о продлении контракта. Иначе получается, что отдали Гарлэнда за просто так.
Почему никогда вертолет не упоминают? Это важно
Больше врят ли предложат.
Яннис очень часто за последние годы травмируется.
А в кавс он бы хорошо зашел.
Да и для Мобли Бакс отличный вариант набить статку и показать себя.
Хороший обмен
Где-то посерединке сойдутся. Это самый напрашивающийся обмен летом.
Менять нужно Аллена а не Мобли, но на такое уже Бакс не пойдут

Яннис всю свою жизнь в Милуоки играет с растягивающим пятым номером, без этого условия эффективность снижается многократно а Аллен вообще не бросает
Бред, Аллен второй лучший игрок этой команды после Струса
Стоп, а мы про одного Аллена? Который в плей-офф даёт 10.3+7.6 и в первой игре с Детройтом дал 2+3+1?
Владелец «Бакс»: «Если Яннис Адетокумбо хочет играть в другом месте, нам нужно будет много активов перед драфтом, это разумный срок»
7 мая, 05:29
«Блейзерс», «Мэджик» и «Рокетс» выстроились за Яннисом. Стоит ли воспринимать эти слухи всерьез?
6 мая, 18:20
«Нетс» не хотят приобретать Янниса Адетокумбо из-за его братьев, которых грек также хочет видеть в команде (Робинсон)
6 мая, 05:35
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
