Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»

«Валенсия » лишилась важного защитника на оставшуюся часть серии плей-офф против «Панатинаикоса ».

Главный тренер команды Педро Мартинес подтвердил, что Хосеп Пуэрто выбыл на срок от одной до двух недель из-за травмы и пропустит четвертый матч серии, а также потенциальную пятую игру.

В этом сезоне Евролиги 27-летний испанец сыграл 38 матчей, набирая в среднем 5,2 очка и 2,5 подбора за 15,8 минуты на площадке.

При этом, за исключением Пуэрто и Хабьер Лопес-Аростеги, все остальные игроки «Валенсии» будут доступны на четвертую игру, которая пройдет Афинах.