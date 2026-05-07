  • Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
Ник Райт раскритиковал Шэя Гилджеса-Александера за частые симуляции.

Известный баскетбольный аналитик Ник Райт высказался о том, что лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер часто идет на симуляции и отметил, что это вызывает серьезное раздражение у части болельщиков.

«Я не утверждаю, что Шэй делает только это – он один из самых агрессивных игроков в проходах к кольцу. На нем действительно часто фолят, и он при этом завершает атаки – он отличный игрок. Но одна из «опций» в его арсенале, которой он пользуется чаще, чем многие звезды за всю историю, – это почти карикатурные падения и попытки заработать свисток. И это чертовски раздражает.

Фанаты «Оклахомы» не могут принять, что чемпионство дает титул и право на гордость, но не гарантирует любовь или уважение, которые, как им кажется, они заслуживают. Иронично, но сказать им это мог бы человек, к которому у части фанатов «Тандер» похожее отношение из-за его титулов – бывший игрок команды Кевин Дюрэнт», – отметил Райт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
«Фанаты «Оклахомы» не могут принять, что чемпионство дает титул и право на гордость, но не гарантирует любовь или уважение, которые, как им кажется, они заслуживают. Иронично, но сказать им это мог бы человек, к которому у части фанатов «Тандер» похожее отношение из-за его титулов – бывший игрок команды Кевин Дюрэнт»

Это панчлайн
