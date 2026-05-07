Люк Кеннард, скорее всего, пропустит второй матч против «Оклахомы»

«Лейкерс» могут остаться без Кеннарда во втором матче серии против «Оклахомы».

«Лейкерс » рискуют подойти ко второму матчу серии плей-офф против «Оклахомы» с очередной кадровой потерей – под вопросом участие снайпера Люка Кеннарда , который испытывает дискомфорт в шее.

В этом плей-офф 29-летний баскетболист сыграл 7 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 4,3 подбора и 2,7 передачи за 35 минут на площадке.

«Лейкерс» уступают в серии 0-1.