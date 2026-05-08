НБА. Второй раунд плей-офф. 31 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме», 25 очков и 10 передач Каннингема помогли «Детройту» разобраться с «Кливлендом»

8 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Оклахома» увеличила преимущество в противостоянии с «Лейкерс », несмотря на 31 очко Остина Ривза (10 из 16 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии).

«Кливленд » уступил «Детройту », на счету лидера «Пистонс» Кейда Каннингема 25 очков и 10 передач (7 из 14 с игры, 3 из 6 трехочковых, 8 из 8 штрафных).

«Детройт» ведет в серии – 2-0.

«Оклахома» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.