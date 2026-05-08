  • НБА. Второй раунд плей-офф. 31 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме», 25 очков и 10 передач Каннингема помогли «Детройту» разобраться с «Кливлендом»
8 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Оклахома» увеличила преимущество в противостоянии с «Лейкерс», несмотря на 31 очко Остина Ривза (10 из 16 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии).

«Кливленд» уступил «Детройту», на счету лидера «Пистонс» Кейда Каннингема 25 очков и 10 передач (7 из 14 с игры, 3 из 6 трехочковых, 8 из 8 штрафных).

«Детройт» ведет в серии – 2-0.

«Оклахома» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Раньше были лютые проблемы с алкоголем. Сейчас сижу на адском дефиците калорий, скидываю лишние кг, уже -5 за без малого месяц. но учитывая проблемы с алкашкой, разрешил себе выпивать раз в неделю, энивей считаю это победой лично для себя. Сегодня, кстати, тот самый день. Купил 2 сиськи вина вместо привычных 10 банок пива, знаю что по калориям выйдет меньше, да и накидает быстрее. Баскетбол буду смотреть на старом херобуке Асус, купленном в 2021 году за 400 евро по нынешнему курсу. Лежать буду на проперженном (мною) раскладном диване за 150 евро. Из еды - кусок колбасы за 2,68 евро, потому что и так вино пью, куда еще калории. С 2009 года болею за Кливленд. Сейчас 2026, и на носу второй матч с Детройтом. После мучений с Торонто, Пистонс кажутся более проходимыми соперниками. Главное, избежать большого количества потерь, а то уже истерический смех вызывает. 10 лет назад я испытал вкус победы моей любимой команды в НБА, а сейчас должны хотя бы за счет опыта и таланта додушить Детройт во втором раунде. Получится ли? Не уверен. Верю ли я? Не особо. Но надеюсь, по крайней мере. Как бы там ни было, баскетбол (да и любой спорт, где ты - болельщик) - чуть ли не единственный способ отвлечься от мирового мракобесия. Всем кискам - пис, всем пискам - кис
Ответ quire_sultan
Чувак я с тобой. Тоже побухиваю мальца и притапливаю за бороду 🤝🍺
Ответ quire_sultan
Чувак, ну закусывать всё-таки надо, хоть и вино. Я уж не знаю, что там с калориями, но печень и желудок ты убиваешь.
А как Детройт может казаться более проходимым, чем Торонто, соперником, я даже не представляю.
Независимо от результата серии, хочется сказать спасибо Вселенной за то, что Оклахома уже достаточно засела в умах, чтобы по части хейта в Лиге спорить с титанами: такого наплыва доброжелателей персоне ЛеДеда в этом десятилетии баскетбольная ветка не видела точно, и за этим чертовски весело наблюдать))
Ответ Базовая База
Ответ Базовая База
Не драматизируйте, или же наоборот получайте от этого удовольствие.
По игре ЛАЛ: большие молодцы, выполнили программу максимум, но выше головы не прыгнешь - можно выдать хорошую игру, можно и отлично отыграть, но этого не хватит против действующих чемпионов. У Озёрников есть Смарт, ЛеДед, Ривз... Всё. Остальные игроки крайне нестабильные

Да, Луки не хватает, но даже он не гарант победы, ибо защитные схемы Реддика просто не сработают. Нужно пересобираться. Лейкерс заявили о себе, и это главное

ОКС за счёт качественных двусторонних исполнителей создают какой-то нереальный спейсинг. Против них слишком просто ошибиться, а Окла и рада наказывать))
Ответ Simon Sharymov
Не, озёрники не звучит, лучше приозёрские
Я считаю, что игру сломали и ее надо срочно чинить. Вся арена, все телезрители и вся планета знает, что это флоп и один хрен судья свистит фол. В хоккее за такое дают две минуты, в футболе желтую, а в баскете фол в защите. Так не пойдет, этот балет смотреть не интересно.
Маккейн конечно без остановки позорит Мори
Забавно, когда ЛАЛ выпускает запас на мусорное время, выходит Ник Смит, на которого без слез не взглянешь. Когда Окс выпускает запас, там выходит Маккейн, у которого 8 из 10 трешек против основы ЛАЛ
Ответ Турга Долгокычич
Так это проблема менеджмента лал. Что не так с Ником Смитом?
Ответ mvp-24
А я разве давал оценку причине такого дисбаланса? Я просто написал это, как забавный факт в сравнении двух команд. Но вот по поводу Ника Смита не понял. По твоему это хороший игрок? Это какое-то гремучее сочетание безголового всадника, у которого в отличие от типичных представителей этого вида еще и абсолютно нет скиллов для выстрела хотя бы раз в год
Маккейн наваливает нормально.
Лал каждое очко с потом и кровью.
Окла на изи едет..тут максимум 4-1
Ответ dudkinrs82
4-1 идеально - и деда уважить, и на своей площадке заработать
Лицо Моури к осмотру
OKC, KFC, UFC, Lakers in ✋
А харден чудом выиграл 7ю игру, провалив ее, решил, что это не дело и надо-таки чокать ещё сильнее. Классик ПО.
Ответ Misha_Sapunov
а ведь некоторые на серьезных щах ставят его выше Уэйда)
Ответ Mr. Slasher
Да уж..
