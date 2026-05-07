Майкл Портер о приоритетах «Бруклина» в межсезонье: «Нам нужен сильный разыгрывающий или атакующий защитник»
Майкл Портер рассказал о приоритетах «Бруклина» на предстоящее межсезонье.
«Я говорил с руководством, и приглашение атакующего плеймейкера было бы для нас очень важным шагом. Думаю, у нас будет высокий пик на драфте, плюс у нас самые большие финансовые возможности в НБА, чтобы подписать действительно сильного разыгрывающего или атакующего защитника с навыками плеймейкера», – отметил форвард «Нетс».
Майкл Портер: «Никогда не проигрывал так много, как в «Бруклине», но я вижу будущее у этой команды»
У Траоре и Сарафа потенциал есть (одному 20 в апреле исполнилось, другому только исполнится в мае), но пока там и по принятию решений и по броску еще работать и работать, прежде чем на место стартера не в танке претендовать.
Условно подписывать Таюса Джонса или Шрёдера и делать его стартером - путь в никуда (и за плейофф не побороться и у молодых время отобрать). Но если будет доступен кто-то околозвездного уровня или относительно молодой ролевик с хорошим потенциалом, почему нет. Но конечно это скорее должен быть не чистый PG, а комбогард. Я бы Квентина Граймса из Филы увёл - может быть и стартером на PG или SG и скорером со скамейки и вряд ли сильно больше MLE будет стоить.
А в третьих, если сейчас на 1-2 ставить уже раскрывшегося исполнителя, то это как раз съест минуты тех, кого и надо в идеале развивать, те же Траорэ с Сарафом своё недополучат. Нетс же не собираются в ПО во что бы то ни стало, зачем сейчас вкладываться деньгами в игрока, если ещё своих можно довести и подтянуть.