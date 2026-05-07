Майкл Портер о приоритетах «Бруклина» в межсезонье: «Нам нужен сильный разыгрывающий или атакующий защитник»

Майкл Портер рассказал о приоритетах «Бруклина » на предстоящее межсезонье.

«Я говорил с руководством, и приглашение атакующего плеймейкера было бы для нас очень важным шагом. Думаю, у нас будет высокий пик на драфте, плюс у нас самые большие финансовые возможности в НБА , чтобы подписать действительно сильного разыгрывающего или атакующего защитника с навыками плеймейкера», – отметил форвард «Нетс».

Майкл Портер: «Никогда не проигрывал так много, как в «Бруклине», но я вижу будущее у этой команды»