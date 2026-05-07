Майкл Портер о приоритетах «Бруклина» в межсезонье: «Нам нужен сильный разыгрывающий или атакующий защитник»

Майкл Портер рассказал о приоритетах «Бруклина» на предстоящее межсезонье.

«Я говорил с руководством, и приглашение атакующего плеймейкера было бы для нас очень важным шагом. Думаю, у нас будет высокий пик на драфте, плюс у нас самые большие финансовые возможности в НБА, чтобы подписать действительно сильного разыгрывающего или атакующего защитника с навыками плеймейкера», – отметил форвард «Нетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Слэйтера в соцсети Х
26 комментариев
И тут почитатели талантов Демина начали что-то подозревать
Ответ dev0
Комментарий скрыт
Ответ khak08
Комментарий скрыт
Досунму 6 сезон играет. Его статистика в первом сезоне 8,8+3,3+2,8 за 27 мин. против 10,3+3,3+3,2 за 25мин. Дёмина.
Нормальная первая опция тоже не повредит.
Все правильно, снайпер с получения, который не идет под кольцо у них уже есть
Ответ Fqlby
И очень неплохой снайпер.
Базарит так будто он франчайз этой команды на годы вперёд. Что-то мне кажется его самого обменять могут в любой момент.
С руководством он говорил... а если тебя самого руководство обменяет, что тогда? Контракт истекающий, всякое может быть.
На драфте троих взяли пг/сг
Ответ saner-s88
4 же, если считать Пауэлла. И на этом драфте у них ещё 3 пика.
Траорэ развивайте, будет вам добротный гард с креативными способностями. Вообще сомневаюсь, что в БКЛНе нужен классический ПГ, судя по тому что Фернандес там ваяет с несклькими игроками принимающими решения на мяче, т.е например в концепте трое нормально пасующих исполнителя , а не один ведущий весь розыгрыш.
Ответ фиолетовый болтун
Доминатор на мяче действительно не нужен, но игрок, который мог бы угрожать проходом и давать стартовый импульс атаке, очень не помешал бы, а то до посинения мяч по дуге друг другу можно перекидывать.
У Траоре и Сарафа потенциал есть (одному 20 в апреле исполнилось, другому только исполнится в мае), но пока там и по принятию решений и по броску еще работать и работать, прежде чем на место стартера не в танке претендовать.
Условно подписывать Таюса Джонса или Шрёдера и делать его стартером - путь в никуда (и за плейофф не побороться и у молодых время отобрать). Но если будет доступен кто-то околозвездного уровня или относительно молодой ролевик с хорошим потенциалом, почему нет. Но конечно это скорее должен быть не чистый PG, а комбогард. Я бы Квентина Граймса из Филы увёл - может быть и стартером на PG или SG и скорером со скамейки и вряд ли сильно больше MLE будет стоить.
Ответ mephist13
Не соглашусь по кандидатуре Граймса, и вообще по надобности уже раскрывшегося игрока. Граймс во-первых хочет хороший контракт 20+, поэтому в Филе не задержится (и кстати в своё время из Далласа за какую-то херню был обменян, потому как офис был в курсе что его продление будет недешёвым). Во-вторых, ну это уже чисто моё мнение, Граймс по структуре гард ближе к игре от шутинга чем от плеймейкинга, крч скорее более навороченный Кеннард, чем лайтовый Митчелл ).
А в третьих, если сейчас на 1-2 ставить уже раскрывшегося исполнителя, то это как раз съест минуты тех, кого и надо в идеале развивать, те же Траорэ с Сарафом своё недополучат. Нетс же не собираются в ПО во что бы то ни стало, зачем сейчас вкладываться деньгами в игрока, если ещё своих можно довести и подтянуть.
Главное, бросить небрежно «Я говорил с руководством»
хаха, смешно читать как тут пытаются катить бочку на Демина и Траоре. Если бы тренер начал катать пик-н-роллы и разрешил набить шишек, того глядишь к концу сезона они бы выглядели иначе. Но, если тренер танкует и не даёт шанса молодым, сажает на лавку за косяки, мне непонятно, что творится у него в башке.
У Демина не видно ярко выраженных бомбардирских качеств чтобы быть атакующим защитником. А что бы быть плюсовым разыгрывающим нужен проход под кольцо. Без проходов, гарда легко закрыть
Ответ New Projecr
Он выглядит, как стриковый шутер. С такими шутки плохи в этой НБА. Ну, кроме Оклахомы, которая может на него бросить 35 Дортов и сожрать
