Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»

Лессор о серии с «Валенсией»: У нас есть две игры, чтобы выиграть одну.

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор поделился ожиданиями от четвертого матча серии плей-офф против «Валенсии».

«У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все. Нам нужно выиграть один матч. И завтра – один шанс. Мы должны сделать то, что должны, и победить.

Не важно где – здесь или в Валенсии. Нам просто нужно выиграть один матч. Следующий – самый важный.

Я всегда так думаю. Каждый раз, когда вы меня спрашиваете, с сентября я говорю одно и то же: меня интересует только следующая игра. Я не смотрю на серию из пяти матчей. У нас четвертая игра – мы должны ее выиграть. Все», – подчеркнул Лессор.

Отдельно он отметил, что в третьем матче соперник оказался физически сильнее.

«Они просто были мощнее нас. Игралось с большей агрессией, с большим желанием. Возможно, мы слишком расслабились после двух побед в Валенсии. Не знаю, но это факт», – сказал француз.