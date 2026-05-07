0

Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»

Лессор о серии с «Валенсией»: У нас есть две игры, чтобы выиграть одну.

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор поделился ожиданиями от четвертого матча серии плей-офф против «Валенсии».

«У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все. Нам нужно выиграть один матч. И завтра – один шанс. Мы должны сделать то, что должны, и победить.

Не важно где – здесь или в Валенсии. Нам просто нужно выиграть один матч. Следующий – самый важный.

Я всегда так думаю. Каждый раз, когда вы меня спрашиваете, с сентября я говорю одно и то же: меня интересует только следующая игра. Я не смотрю на серию из пяти матчей. У нас четвертая игра – мы должны ее выиграть. Все», – подчеркнул Лессор.

Отдельно он отметил, что в третьем матче соперник оказался физически сильнее.

«Они просто были мощнее нас. Игралось с большей агрессией, с большим желанием. Возможно, мы слишком расслабились после двух побед в Валенсии. Не знаю, но это факт», – сказал француз.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЕвролига
logoМатиас Лессор
logoВаленсия
logoПанатинаикос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
7 мая, 20:04
«Дубай» рассматривает Пабло Ласо и Чуса Матео на должность главного тренера
7 мая, 14:34
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Жальгириса»: «Мы выглядели как любительская команда»
7 мая, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
29 секунд назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
15 минут назадВидео
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
28 минут назад
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
30 минут назадВидео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
38 минут назад
Джей Джей Редик об «Оклахоме»: «Отличная команда. Все еще считаю, что мы можем обыграть их»
46 минут назад
Джеймс Харден забросил решающий трехочковый в клатче третьей игры с «Детройтом»
48 минут назадВидео
Леброн Джеймс о сравнении «Тандер» с чемпионскими «Буллс» и «Уорриорз»: «Они очень хороши»
56 минут назад
«Оклахома» стала 6-м действующим чемпионом НБА, который начал плей-офф с результатом 7-0
сегодня, 04:25
Женская НБА. «Индиана» уступила «Далласу», несмотря на 30 очков Митчелл, «Финикс» разгромил «Лас-Вегас» и другие результаты
сегодня, 04:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем