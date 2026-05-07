Майкл Портер: «Жалею, что когда не попал на Матч всех звезд, я отпустил ногу с педали газа»

Майкл Портер: Жалею, что когда не попал на МВЗ, я отпустил ногу с педали газа.

Майкл Портер откровенно рассказал о снижении своей формы во второй половине сезона, признав, что непопадание на Матч всех звезд сказалось на его мотивации и уровне подготовки к играм.

«Жалею, что когда не попал на тот Матч всех звезд, я отпустил ногу с педали газа, потому что по сути больше уже не было, за что играть. Мы не могли выйти в плей-офф, я не стал участником Матча всех звезд… Я стал меньше работать в зале, меньше готовиться, и мой процент реализации трехочковых упал», – признался форвард «Бруклина ».