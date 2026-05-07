Майкл Портер: «Жалею, что когда не попал на Матч всех звезд, я отпустил ногу с педали газа»

Майкл Портер откровенно рассказал о снижении своей формы во второй половине сезона, признав, что непопадание на Матч всех звезд сказалось на его мотивации и уровне подготовки к играм.

«Жалею, что когда не попал на тот Матч всех звезд, я отпустил ногу с педали газа, потому что по сути больше уже не было, за что играть. Мы не могли выйти в плей-офф, я не стал участником Матча всех звезд… Я стал меньше работать в зале, меньше готовиться, и мой процент реализации трехочковых упал», – признался форвард «Бруклина».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Слэйтера в соцсети Х
Странно, что он вообще рассчитывал поехать на МВЗ из этого Бруклина
началось лето майкла портера
