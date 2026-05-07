Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»

В МБА-МАИ не исключают продление контракта с Евгением Вороновым.

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян прокомментировал будущее капитана команды Евгения Воронова и не исключил возможность продления контракта с опытным защитником.

«Женя стал символом МБА. Он пришел в год, когда мы дебютировали в Лиге ВТБ и уже выступает у нас четыре года. Могу сказать, что Воронов – суперпрофессионал, который своими действиями, своей работой показывает отличный пример молодежи. Прошедший сезон получился для него не таким ярким, как хотелось бы, но он внес большой вклад в победу в Кубке России, в удачное выступление в Лиге ВТБ. Проделал большую работу в раздевалке и за ее пределами.

Будет ли продлен контракт капитана? Мы только закончили свое выступление в плей-офф. Немного выдохнем, спокойно все обсудим и примем лучшее решение для всех сторон», – заявил Кочарян.

